Bundesliga-Topspiel macht Sky zum Vorabend-Marktführer

27.05.2020 - 08:38 Uhr von Alexander Krei 27.05.2020 - 08:38 Uhr

Fast zwei Millionen Zuschauer haben am Dienstag das Bundesliga-Spitzenspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München gesehen. Genau genommen wurden ab 18:30 Uhr im Schnitt 1,99 Millionen Fans gezählt, die vor dem Fernseher saßen und die Sky-Übertragung ansahen. Diese wurde, anders als die Konferenzen an den vergangenen beiden Wochenenden, ausschließlich im Pay-TV gezeigt. Der Marktanteil lag dennoch bei sehr guten 8,3 Prozent.

In der Zielgruppe machte die Bundesliga Sky zeitweise sogar zum Marktführer am Vorabend: Dort trieben 1,10 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer den Marktanteil auf starke 16,7 Prozent - nur "Joko und Klaas gegen ProSieben" und "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" verzeichneten am Dienstag eine höhere Reichweite. Die anschließende Konferenz konnte damit nicht mithalten, war mit 1,28 Millionen Zuschauern und 7,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe aber ebenfalls erfolgreich.

Die harte Konkurrenz am Vorabend bekam derweil nicht zuletzt Sat.1 zu spüren, wo "Genial daneben - Das Quiz" mit gerade mal 2,2 Prozent Marktanteil nur hauchdünn an einem neuen Tiefstwert vorbeischrammte. Parallel dazu verzeichnete "Das perfekte Dinner" bei Vox sogar den schwächsten Wert des Jahres und kam nicht über 3,5 Prozent Marktanteil hinaus. Auch das ProSieben-Magazin "Galileo" erwischte mit nur 7,3 Prozent einen ungewöhnlich schwachen Tag - für gewöhnlich liegt der Marktanteil bei etwa zehn Prozent.

Die Stärke der Bundesliga verhalf Sky dann auch zu sehr guten Tagesmarktanteilen: Während beim Gesamtpublikum am Dienstag durchschnittlich 3,0 Prozent Marktanteil erzielt wurden, reichte es bei den 14- bis 49-Jährigen sogar für herausragende 5,8 Prozent. Damit landete Sky Sport Bundesliga hier auf einem beachtlichen sechsten Rang - noch vor dem Ersten, Kabel Eins und RTLzwei.

