Mario Barth verdoppelt RTL-Reichweite am Mittwochabend

Die dürftigen Quoten von "Are You The One?" gehören vorerst der Vergangenheit an: "Mario Barth deckt auf!" erreichte am Mittwoch bei RTL auf Anhieb mehr als doppelt so viele Zuschauer. In Sat.1 fiel "The Mole" dagegen auf ein neues Tief.



28.05.2020 - 08:41 Uhr von Alexander Krei 28.05.2020 - 08:41 Uhr

Nachdem "Are You The One?" zuletzt nicht mal mehr eine Million Zuschauer vor den Fernseher lockte, schob RTL die Datingshow kurzerhand ins Nachtprogramm. Für Linderung der Quoten-Sorgen sollte stattdessen Mario Barth sorgen - und tatsächlich lockte der Comedian am Mittwochabend mehr als doppelt so viele Zuschauer RTL. Im Schnitt verzeichnete eine neue Folge von "Mario Barth räumt auf!" um 20:15 Uhr immerhin 2,06 Millionen Zuschauer.

Die Show verzeichnete damit zwar ihre bislang geringste Reichweite, doch angesichts der massiven Steigerung gegenüber der Vorwoche dürfte man in Köln durchaus zufrieden sein, zumal Barth auch in der Zielgruppe für einen spürbaren Aufschwung sorgte. Während "Are You The One?" zuletzt nur knapp mehr als sieben Prozent Marktanteil schaffte, erzielte die kurzfristig ins Programm genommene Barth-Show mit 940.000 Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren solide 11,5 Prozent Marktanteil.

Ernüchterung herrscht dagegen auch weiterhin bei Sat.1, wo "The Mole" nicht über 6,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hinauskam und somit ein neues Tief hinnehmen musste. Dass die Gesamt-Reichweite mit 1,01 Millionen Zuschauern wieder etwas höher ausfiel als vor einer Woche, wird allenfalls ein schwacher Trost sein. Später am Abend sorgten die "Spiegel TV - Reportage" und die "Sat.1 Reportage" sogar nur noch für Werte von 4,2 und 3,5 Prozent, während "Stern TV" bei RTL mit guten 12,5 Prozent Marktanteil überzeugte.

Zumindest vom Nachmittag kommen aber gute Nachrichten für Sat.1: "Auf Streife" steigerte sich auf starke 15,4 Prozent, ehe "Auf Streife - Die Spezialisten" und die "Klinik am Südring" noch mehr als 13 Prozent schafften. Für RTL lief es parallel dazu immerhin nicht ganz so schlecht wie zuletzt: So schaffte "Marco Schreyl" immerhin 8,0 Prozent Marktanteil und "Hensslers Countdown" erzielte mit 8,4 Prozent den besten Wert seit zwei Wochen.

