ZDF und ARD gewinnen Primetime auch bei Jüngeren

04.06.2020 - 08:58 Uhr von Uwe Mantel

Zum wiederholten Male ging's am Mittwochabend bei "Aktenzeichen XY... ungelöst" um Maddie McCann. Mehr Zuschauer brachte das dem Fahndungs-Klassiker zwar nicht, sehr groß war das Interesse an "XY" aber nach wie vor: Mit 5,22 Millionen Zuschauern setzte sich die Sendung um 20:15 Uhr an die Spitze, nur die "Tagesschau" im Ersten hatte zuvor noch ein paar Zuschauer mehr. In den vergangenen Wochen hatte "Aktenzeichen" sogar noch um die sechs Millionen Zuschauer erreicht, inzwischen hat die TV-Nutzung aber allgemein wieder etwas nachgelassen.

Der Marktanteil lag jedenfalls trotzdem bei hervorragenden 17,8 Prozent beim Gesamtpublikum. Und auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es für "Aktenzeichen" mit 11,4 Prozent Marktanteil wieder sehr gut. Kein anderes Primetime-Programm hatte mehr Zuschauer in dieser Altersgruppe. Neben dem ZDF gelang es aber auch dem Ersten, selbst bei den 14- bis 49-Jährigen alle Privatsender hinter sich zu lassen. Die Komödie "Eltern mit Hindernissen" bescherte dem Ersten in dieser Altersgruppe nämlich starke 10,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, damit lag man hauchdünn vor "Grey's Anatomy", das diesmal knapp einstellig blieb. Insgesamt schalteten 3,97 Millionen Zuschauer den Film ein, beim Gesamtpublikum lag der Marktanteil somit bei 13,5 Prozent.

Am späteren Abend ging's sowohl im Ersten als auch im ZDF um die Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt in den USA. Das Erste zeigte ein "Weltspiegel Extra" um 22:49 Uhr. Im Anschluss an die "Tagesthemen", die 2,27 Millionen Zuschauer verfolgt hatten, blieben noch 2,06 Millionen Zuschauer darn. Der Marktanteil lag sogar höher als bei den "Tagesthemen" bei 10,6 Prozent beim Gesamtpublikum und bei den 14- bis 49-Jährigen sehr guten 9,5 Prozent. "Maischberger. Die Woche" sahen sich im Anschluss noch 1,25 Millionen Zuschauer an. Die Marktanteile lagen bei 9,3 Prozent beim Gesamtpublikum und 6,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Im ZDF erreichte das "Auslandsjournal" ab 22:35 Uhr 2,71 Millionen Zuschauer, was Marktanteilen von 13,5 Prozent beim Gesamtpublikum und 7,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen entsprach. Das vorausgehende "heute-journal" zählte sogar 4,64 Millionen Zuschauer. 18,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 11,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen waren die Folge. Nach der "ZDFzoom"-Reportage "Im Dienste Erdogans", die 1,64 Millionen Zuschauer verfolgten, talkte Lanz am späten Abend noch vor 1,32 Millionen Zuschauern. Der Marktanteil lag hier bei 13,7 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen musste sich die Sendung mit 5,2 Prozent zufrieden geben.

