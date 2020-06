Sat.1: Bestwerte am Nachmittag, kalte Dusche am Abend

© Sat.1

"Auf Streife" trieb den Sat.1-Marktanteil am Nachmittag zwischenzeitlich auf über 17 Prozent nach oben, mehr als das Doppelte dessen, was RTL um diese Zeit erreichte. Doch am Vorabend lief's katastrophal, "The Mole" fiel am Abend auf einen Tiefstwert



04.06.2020 - 09:18 Uhr von Uwe Mantel 04.06.2020 - 09:18 Uhr

Sat.1 bleibt weiter der große Profiteur der Schwäche von RTL im Nachmittagsprogramm. Schon seit Wochen laufen die Blaulicht-Formate schon richtig gut, am Mittwoch wurden nun sogar neue Jahresbestwerte erreicht: "Auf Streife" steigerte sich um 14 Uhr auf herausragende 17,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Auf Streife - Die Spezialisten" erreichte eine Stunde später noch 14,4 Prozent Marktanteil. "Klinik am Südring" hielt sich mit 10,6 Prozent Marktanteil um 16 Uhr noch wacker.

Zum Vergleich: Bei RTL blieben "Die Superhändler" um 14 Uhr bei nur 7,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hängen. Gemessen daran lief es für "Kitsch oder Kasse" mit 9,1 Prozent Marktanteil noch richtig gut, "Marco Schreyl" und "Hensslers Countdown" mussten sich mit 7,1 und 7,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zufrieden geben.

Doch zurück zu Sat.1: "Auf Streife" war mit 1,14 Millionen Zuschauern um 14 Uhr sogar die meistgesehene Sat.1-Sendung des gesamten Tages, Platz 2 ging mit 1,06 Millionen Zuschauern an "Auf Streife - Die Spezialisten". Und das zeigt auch schon: Danach fingen die großen Probleme an. Am Vorabend muss man inzwischen wieder mit "K11"-Wiederholungen arbeiten, was ab 18 Uhr nur für zunächst 4,9 und dann 3,8 Prozent reichte. "Genial daneben - Das Quiz" fiel nach dem leichen Aufbäumen am Dienstag postwendend wieder auf katastrophale 2,8 Prozent Marktanteil zurück.

So schlecht läuft's für "The Mole" in der Primetime nicht - doch mit insgesamt nur 900.000 Zuschauern fiel das Reality-Format auf einen neuen Tiefstwert. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurde das Vorwochen-Tief von 6,3 Prozent Marktanteil erneut markiert. Die "Spiegel TV-Reportage" danach musste sich mit 4,9 Prozent Marktanteil zufrieden geben. Eine alte "Sat.1 Reportage: Tatort Autobahn! Einsatz unter Lebensgefahr" um 23:23 Uhr holte mit 7,5 Prozent Marktanteil übrigens den besten Sat.1-Marktanteil seit 17 Uhr.

