Quoten-Update: "Hidden Agenda" wird doch noch gefunden

Auch wenn ZDFneo sich viel Mühe gegeben hat, seine Ko-Produktion "Hidden Agenda" gut im Programm zu verstecken: Die endgültig gewichteten Quoten zeigen, dass sie doch mehr Zuschauer gefunden hat als zunächst gedacht. Zwei Dämpfer gab's für RTLzwei



04.06.2020 - 16:28 Uhr von Uwe Mantel 04.06.2020 - 16:28 Uhr

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Künftig blicken wir immer donnerstags auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

"Hidden" wäre auch eine recht passende Beschreibung für den Programmplatz, den man bei ZDFneo für die schwedische Serie "Hidden Agenda", bei der man immerhin sogar als Koproduzent mit an Bord war, gewählt hatte: Am Freitag vergangener Woche zeigte man ab dem späteren Abend alle Folgen am Stück. Das kommt zwar dem Binge-Watching entgegen, sorgte aber dafür, dass das Fianle erst um kurz nach 3 Uhr nachts zu sehen war - auf lineare Zuschauer kann man in Mainz also eigentlich kaum aus gewesen sein.

Die linearen Reichweiten waren dann auch recht übersichtlich - doch offenbar haben dann doch einige ihren Festplattenrekorder angeschmissen. Ein Blick auf die endgültig gewichteten Quoten, die zwar keine Nutzung via Mediathek, aber eben jene durch Aufnahmen des linearen Programms zustande gekommenen berücksichtigen, zeigt nämlich deutliche Aufschläge. So stieg die Reichweite im Vergleich zu den vorläufigen Zahlen um 150.000 oder fast 40 Prozent auf nun immerhin 540.000 für die erste Folge. Auch die Reichweite der zweiten Folge wurde um 130.000 Zuschauer nach oben gesetzt, zu nächtlicher Stunde kamen immerhin noch 80.000 Zuschauer auf die zunächst ausgewiesenen Reichweiten obendrauf. Dass der Wert im Lauf des Abends bzw. der Nacht abnimmt, dürfte nicht zuletzt dadurch zu erklären sein, dass nur die ersten 3 Tage nach TV-Ausstrahlung in den Zahlen berücksichtigt werden, ein Teil der zeitversetzten Nutzung aber eben später stattfindet.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum Zeit RW MA RW MA heute-show 29.05. 22:34 4,69

(+0,50) 19,0%

(+1,4%p.) 1,40

(+0,35) 18,4%

(+3,8%p.) Sing meinen Song - Das Tauschkonzert 26.05. 20:15 2,10

(+0,16) 6,8%

(+0,4%p.) 1,04

(+0,09) 11,0%

(+0,7%p.) Nachtschwestern 26.05. 20:14 1,86

(+0,16) 5,9%

(+0,4%p.) 0,78

(+0,06) 8,3%

(+0,4%p.) Hidden Agenda 29.05. 21:59 0,54

(+0,15) 2,0%

(+0,5%p.) 0,06

(+0,02) 0,7%

(+0,2%p.) Markus Lanz 28.05. 23:21 2,11

(+0,13) 17,5%

(+0,4%p.) 0,42

(+0,07) 11,2%

(+1,3%p.) Hidden Agenda 29.05. 22:42 0,42

(+0,13) 1,8%

(+0,5%p.) 0,06

(0,00) 0,8%

(0,0%p.) Die Toten von Salzburg - Mordwasser 27.05. 20:14 5,11

(+0,12) 17,2%

(+0,3%p.) 0,42

(+0,06) 5,0%

(+0,6%p.) Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte 27.05. 20:31 1,36

(+0,10) 4,5%

(+0,2%p.) 0,92

(+0,07) 10,8%

(+0,6%p.) Der Kommissar und das Meer - Auf dunkler See 30.05. 20:16 5,73

(+0,10) 21,1%

(+0,2%p.) 0,45

(-0,00) 6,7%

(-0,1%p.) Hidden Agenda 29.05. 23:23 0,28

(+0,07) 1,8%

(+0,4%p.) 0,04

(-0,00) 0,7%

(0,0%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 25.5.-31.5.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Durch die zeitversetzte Nutzung stiegen auch die Marktanteile. Beim Gesamtpublikum stehen um 22 Uhr nun 2,0 statt der zunächst 1,5 Prozent zu Buche, bei den 14- bis 49-Jährigen ging's um 0,2 Prozentpunkte auf 0,7 Prozent hoch. Auch damit lag "Hidden Agenda" zwar noch immer klar unter dem Senderschnitt von ZDFneo, der zuletzt bei 2,9 Prozent (gesamt) bzw. 1,9 Prozent (14-49) lag, ein Stück weit haben sich die ernüchternden Daten der linearen Auswertung aber nun relativiert.

Ansonsten finden sich in der Hitliste der größten Aufwertungen wieder Stammgäste. Ganz einmal mehr die "heute-show", die erneut gut eine halbe Million Zucshauer hinzu gewann, auch "Sing meinen Song" kommt dauerhaft auf einen recht ansehnlichen Anteil zeitversetzter Nutzung, hier wurde die Reichweite um 160.000 Zuschauer nach oben gesetzt. Blickt man auf die Zugewinn in Sachen Marktanteil, findet sich auch die neue Vox-Dokusoap "Die Urlauber" vom Sonntagvorabend wieder. Auch 4,8 statt 4,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sind aber ein ziemlich ernüchterndes Ergebnis. Und dann gab's auch für Super RTL noch einige Male deutliche nachträgliche Marktanteils-Aufschläge durch die endgültige Gewichtung - sowohl für "Snapped" am späten Abend, als auch am Vorabend, etwa für "Angelo" oder "Alvinnn!!! und die Chipmunks".

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum Zeit RW MA RW MA heute-show 29.05. 22:34 4,69

(+0,50) 19,0%

(+1,4%p.) 1,40

(+0,35) 18,4%

(+3,8%p.) Markus Lanz 28.05. 23:21 2,11

(+0,13) 17,5%

(+0,4%p.) 0,42

(+0,07) 11,2%

(+1,3%p.) Ab ins Beet! Die Garten-Soap 31.05. 19:15 1,25

(+0,06) 5,7%

(+0,3%p.) 0,46

(+0,06) 8,9%

(+1,1%p.) Snapped - Wenn Frauen töten 26.05. 22:50 0,68

(+0,04) 4,0%

(+0,3%p.) 0,24

(+0,05) 4,4%

(+0,8%p.) Angelo! 28.05. 19:45 0,31

(+0,06) 1,2%

(+0,2%p.) 0,12

(+0,05) 1,9%

(+0,7%p.) Sing meinen Song - Das Tauschkonzert 26.05. 20:15 2,10

(+0,16) 6,8%

(+0,4%p.) 1,04

(+0,09) 11,0%

(+0,7%p.) Alvinnn!!! und die Chipmunks

28.05. 19:27 0,24

(+0,04) 1,1%

(+0,2%p.) 0,08

(+0,04) 1,5%

(+0,7%p.) Die Urlauber - Auf die Koffer, fertig, los

31.05. 18:16 0,63

(+0,03) 3,9%

(+0,2%p.) 0,20

(+0,03) 4,8%

(+0,6%p.) Die Toten von Salzburg - Mordwasser 27.05. 20:14 5,11

(+0,12) 17,2%

(+0,3%p.) 0,42

(+0,06) 5,0%

(+0,6%p.) Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte 27.05. 20:31 1,36

(+0,10) 4,5%

(+0,2%p.) 0,92

(+0,07) 10,8%

(+0,6%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 25.5.-31.5.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Blickt man auf die stärksten Korrekturen nach unten - neben der zeitversetzten Nutzung kommen wie eingangs erklärt ja auch eine genauere Hochrechung als zweiter Faktor hinzu, was im Endeffekt auch niedrigere Reichweiten und Marktanteile als zunächst ausgewiesen ergeben kann - dann gab's gleich mehrere deutliche Korrekturen bei RTLzwei. Der Film "Kill Bill Vol.2" kam am späten Freitagabend doch nur auf 8,3 statt 9,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe - auch eine Gegenbewegung zu den deutlichen Aufschlägen für die "heute-show" und "Hidden Agenda" bei ZDF und ZDFneo zur gleichen Zeit. Doch auch am Donnerstag ging's für "Reeperbahn privat" und "Höllische Beziehungen" schon deutlich nach unten. Ein ungewohnter Gast ganz vorne in dieser Liste ist auch Tele 5, wo "Sea Patrol" am Samstagvorabend von 1,5 auf 0,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ganz erheblich nach unten gewichtet wurde.

Größte Verluste* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum Zeit RW MA RW MA Kill Bill Vol. 2 29.05. 22:29 0,90

(+0,02) 5,5%

(-0,1%p.) 0,42

(-0,02) 8,3%

(-0,7%p.) Sea Patrol 30.05. 19:18 0,34

(-0,05) 1,6%

(-0,2%p.) 0,04

(-0,03) 0,9%

(-0,6%p.) Newstime 29.05. 18:01 0,52

(-0,01) 3,8%

(-0,1%p.) 0,39

(-0,01) 11,5%

(-0,6%p.) Alles was zählt 28.05. 19:08 2,09

(-0,02) 9,9%

(-0,1%p.) 0,67

(-0,02) 14,0%

(-0,5%p.) Reeperbahn privat! Das wahre Leben auf dem Kiez 28.05. 20:14 1,05

(-0,03) 3,5%

(-0,2%p.) 0,61

(-0,03) 7,5%

(-0,5%p.) Höllische Beziehungen

28.05. 22:13 0,44

(-0,02) 3,1%

(-0,2%p.) 0,21

(-0,02) 4,9%

(-0,5%p.) Newstime 26.05. 18:00 0,56

(-0,00) 3,8%

(0,0%p.) 0,37

(-0,00) 9,5%

(-0,5%p.) Bones - Die Knochenjägerin 29.05. 22:06 0,90

(-0,02) 3,4%

(-0,2%p.) 0,40

(-0,02) 5,2%

(-0,5%p.) Tagesschau 29.05. 20:00 4,83

(-0,03) 18,6%

(-0,1%p.) 0,95

(-0,03) 14,6%

(-0,5%p.) Die Drei von der Müllabfuhr - Mission Zukunft 29.05. 20:15 4,56

(-0,00) 15,8%

(-0,2%p.) 0,55

(-0,01) 7,5%

(-0,4%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 25.5.-31.5.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

