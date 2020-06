"Ultimative Chartshow" meldet sich mit Tagessieg zurück

© TVNOW / Stefan Gregorowius

RTL hat am Freitagabend mit einer neuen Folge der "Ultimativen Chartshow" den Tagessieg in der Zielgruppe eingefahren. Für die Sendung lief es so gut wie seit eineinhalb Jahren nicht mehr. Am Nachmittag bestehen die Probleme jedoch weiter.



06.06.2020 - 08:44 Uhr von Alexander Krei 06.06.2020 - 08:44 Uhr

Nachdem RTL zu Jahresbeginn die 150. Folge der "Ultimativen Chartshow" feierte, ist dem Sender der Stoff offenbar noch immer nicht ausgegangen. Am Freitagabend meldete sich Moderator Oliver Geissen auf dem Bildschirm zurück, um die "erfolgreichsten Dance-Hits aller Zeiten" zu suchen. Aus Quotensicht lief es dabei sogar ein ganzes Stück besser als zu Jahresbeginn: 1,17 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer reichten nicht nur für sehr gute 16,3 Prozent Marktanteil, sondern auch für den Tagessieg. Besser lief es zuletzt Anfang 2019. Insgesamt schalteten 2,39 Millionen Zuschauer ein.

Bis auf die "heute-show", die dem ZDF zwischenzeitlich junges Publikum zuführte, konnte kien anderer Sender mit der RTL-Show mithalten, auch wenn sich die Sat.1-Comedyshow "Reingelegt" sowie der bei ProSieben ausgestrahlte Spielfilm "Transformers 3" mit Marktanteilen von 10,9 und 10,8 Prozent in der Zielgruppe durchaus wacker schlugen. Doch die Marktführerschaft von RTL konnten die beiden Sender nicht verhindern - auch im Tagesvergleich setzten sich die Kölner mit durchschnittlich 12,9 Prozent letztlich an die Spitze.

Erfolgreich war zu später Stunde auch das "Nachtjournal", das noch 1,44 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher hielt und auf 15,3 Prozent Marktanteil kam. Und auch am Vorabend lief es gut: "Alles was zählt" und "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" punkteten mit Werten von 13,8 und 16,8 Prozent, nachdem "RTL aktuell" sogar 19,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen verzeichnete. Insgesamt brachten es die Nachrichten auf 3,26 Millionen Zuschauer - keine andere RTL-Sendung erreichte ein größeres Publikum.

Weiter schwach läuft hingegen der Nachmittag, wenngleich "Kitsch oder Kasse" mit 9,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe noch einen seiner besseren Tage erwischte. "Marco Schreyl" schleppte sich danach jedoch mit nur 5,9 Prozent der Absetzung entgegen und auch "Hensslers Countdown" war angsichts von nur 6,8 Prozent einmal mehr weit vom Senderschnitt entfernt.

