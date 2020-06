"Drei von der Müllabfuhr" hängen "Professor T."-Finale ab

© ARD Degeto/Britta Krehl

Erstmals mehr als fünf Millionen Zuschauer sahen am Freitag die ARD-Reihe "Die Drei von der Müllabfuhr". Damit lief es ein ganzes Stück besser als für die ZDF-Krimis. Dennoch verabschiedete sich "Professor T." nach vier Staffeln mit guten Quoten.



06.06.2020 - 09:02 Uhr von Alexander Krei 06.06.2020 - 09:02 Uhr

Die ARD-Filmreihe "Die Drei von der Müllabfuhr" hat am Freitag abseits der "Tagesschau" die meisten Zuschauer vor den Fernseher gelockt. 5,29 Millionen Zuschauer sahen die dritte Folge - das waren noch einmal deutlich mehr als bei den ersten beiden Folgen vor einem Jahr. Der Marktanteil lag bei sehr guten 17,5 Prozent und fiel noch dazu auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 9,6 Prozent überzeugend aus.

Selbst die ZDF-Krimis konnten nicht mithalten, wenngleich die letzte Folge von "Professor T." noch einmal gegenüber der Vorwoche zulegte. 4,08 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von 13,8 Prozent wurden zum Serien-Finale eingefahren - die Talsohle aus dem vorign Jahr, als "Professor T." oft nur knapp mehr als zehn Prozent schaffte, konnte auf der Zielgeraden somit deutlich überwunden werden. Beim jungen Publikum reichte es jedoch nur für 6,3 Prozent.

Zuschauer-Trend: Professor T.



Die anschließende "SOKO Leipzig"-Wiederholung sahen schließlich noch 3,85 Millionen Zuschauer, ehe das "heute-journal" auf 3,96 Millionen Zuschauer und 14,8 Prozent Marktanteil kam. Die ZDF-Nachrichten lagen damit knapp vor den "Tagesthemen", die sich für 15 Minuten mit dem "heute-journal" überschnitten und von 3,81 Millionen gesehen wurden. Bei den 14- bis 49-Jährigen bewegten sich übrigens beide Sendungen mit Marktanteilen von 8,6 und 9,2 Prozent deutlich über den Normalwerten ihrer Sender.

Am späten Abend drehte derweil das ZDF noch einmal mächtig auf - zumindest zeitweise. So steigerte sich die "heute-show" auf 4,49 Millionen Zuschauer und 18,8 Prozent Marktanteil. Daneben war die Nachrichtensatire auch bei den Zuschauern unter 50 mit 14,6 Prozent wieder sehr stark unterwegs. Trotz des starken Vorlaufs blieben beim "Literarischen Quartett" im Anschluss nur 660.000 Zuschauer dran. Mit Marktanteilen von 3,8 und 3,3 Prozent hielt sich die Leselust des ZDF-Publikums somit in Grenzen.

