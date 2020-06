"Genial daneben" enttäuscht am Freitag gleich doppelt

© Sat.1/Willi Weber

Für "Genial daneben - Das Quiz" läuft es weiterhin ziemlich bescheiden und auch die regulären Ausgaben der Sat.1-Show machen inzwischen Probleme. Die Rückkehr verlief am Freitagabend trotz eines guten Vorlaufs alles andere als gut.



06.06.2020 - 09:25 Uhr von Alexander Krei 06.06.2020 - 09:25 Uhr

Nachdem Hugo Egon Balder seit einigen Wochen wieder am Vorabend die Fragen stellt, ist er nun auch mit den klassischen Folgen von "Genial daneben" wieder im Einsatz. Von einem Erfolg sind aber auch diese weit entfernt: Gerade mal 1,02 Millionen Zuschauer schalteten am Freitag um kurz nach 22 Uhr ein, um die Comedyshow in Sat.1 zu sehen. In der Zielgruppe lag der Marktanteil bei nur 5,9 Prozent - viel weniger als die "heute-show", mit der sich "Genial daneben" zeitweise überschnitt.

Die schwachen Quoten überraschen auch deshalb, weil Sat.1 im Vorfeld durchaus erfolgreich war. "Reingelegt - Die lustigsten Comedy-Fallen weltweit" verzeichnete um 20:15 Uhr nämlich noch 1,92 Millionen Zuschauer und einen überzeugenden Marktanteil von 10,9 Prozent in der Zielgruppe. Doch gemessen an den Quoten von "Genial daneben - Das Quiz" war Sat.1 am späten Abend noch gut bedient: Am Vorabend ging die Show mit gerade mal 770.000 Zuschauern und 2,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe abermals komplett baden.

Allerdings taten sich im Vorfeld bereits zwei "K11"-Wiederholungen mit Werten von 4,0 und 3,5 Prozent schwer, sodass Sat.1 darauf hoffen sollte, dass möglichst bald neue Folgen der Ermittler-Doku vorliegen. Für Sat.1 Gold erwies sich die Sendung dagegen wieder als schöner Erfolg: Bis zu 700.000 Zuschauer lockte "K11" hier ab 19:20 Uhr vor den Fernseher und damit kaum weniger als im vermeintlich stärkeren Hauptprogramm.

In der Primetime zählte Sat.1 Gold indes mit dem "Bullen von Tölz" im Schnitt noch 490.000 Zuschauer. Beim Konkurrenten RTLplus feierte derweil "Bernds Hexe" nach 22 Uhr mit 370.000 Zuschauern eine erfolgreiche Rückkehr. Die beiden Folgen der Comedyserie erzielten zudem Marktanteil von 2,5 und 2,7 Prozent in der Zielgruppe. Erfolgreich war aber auch Tele 5, wo Oliver Kalkofe aus das bisherige Jahr zurückblickte. 260.000 Zuschauer und ein Marktanteeil von 1,7 Prozent in der Zielgruppe waren für "Kalkofes Mattscheibe" drin.

