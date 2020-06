Sky landet dank der Bundesliga noch vor RTLzwei

© Sky

07.06.2020 - 09:43 Uhr von Timo Niemeier 07.06.2020 - 09:43 Uhr

Die Fußball Bundesliga hat die Quoten von Sky am Samstag kräftig angefacht. Geholfen hat dabei wohl auch, dass die Bayern um 15:30 Uhr spielten und der BVB das Topspiel am Abend bestritt. Doch der Reihe nach: 1,89 Millionen Menschen sahen sich nachmittags die Konferenz an, damit waren schon beim Gesamtpublikum sehr gute 13,6 Prozent Marktanteil drin. Außerdem lag die Konferenz deutlich über ihrem Durchschnittswert der laufenden Saison, so schalteten seit Mitte August im Schnitt rund 1,56 Millionen Menschen ein.

Und auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es besser als sonst: 840.000 Zuschauer entsprachen hier fantastischen 22,0 Prozent Marktanteil, damit war Sky natürlich auch Marktführer. Im Schnitt erzielte die Konferenz in den zurückliegenden Monaten etwa 16,9 Prozent - und das bereits inklusive der extrem hohen Werte im Mai, als die Spiele auch im Free-TV bei Sky Sport News HD zu sehen waren.

Das Abendspiel zwischen Borussia Dortmund und Hertha BSC verfolgten schließlich noch 1,25 Millionen Menschen, in der Zielgruppe waren damit 8,8 Prozent drin. Auch das war mehr als Sky normalerweise mit dem Topspiel am Samstag erzielt. Bereits am frühen Nachmittag punktete Sky außerdem mit der 2. Bundesliga, die Konferenz erreichte 350.000 Zuschauer, in der Zielgruppe entsprach das 5,0 Prozent Marktanteil.





Und so kann sich Sky auch über einen hervorragenden Tagesmarktanteil (14-49) in Höhe von 4,7 Prozent freuen, damit lag man sogar vor RTLzwei, das nur 4,1 Prozent holte. Auch insgesamt lag Sky (3,0 Prozent) vor RTLzwei (2,7 Prozent). Beim Free-TV-Sender lief so einiges nicht nach Plan, in der Primetime blieb etwa der Film "Trennung mit Hindernissen" bei nur 3,6 Prozent Marktanteil hängen, "Die Trauzeugen" steigerte sich danach auf nur unwesentlich bessere 4,4 Prozent. Und auch am Vorabend und Nachmittag wurden niemals mehr als 5,0 Prozent gemessen.

Doch noch einmal ein kurzer Blick zu Sky, wo nicht alles nach Plan lief. Mit dem Fußball-Talk "Wontorra" erzielte Sky Sport News HD im Anschluss an die Nachmittags-Spiele nämlich keine guten Quoten. Nur 40.000 Zuschauer sahen zu, das hatte 0,2 bei allen und 0,3 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauern zur Folge. Zur Erinnerung: Als Sky Sport News HD noch die Konferenz übertrug, waren im Anschluss mehr als 600.000 Menschen bei "Wontorra" mit dabei.

