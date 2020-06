Gutes Comeback für "Bus Babes", "Shopping Queen" mau

© kabel eins

Die "Bus Babes" knüpften bei Kabel Eins in etwa dort an, wo die erste Staffel im vergangenen Jahr aufgehört hat. Deutlich unterm Soll blieb unterdessen ein "Shopping Queen Spezial" bei Vox. "Surviving R. Kelly" brachte C+I keine Zuschauer.



08.06.2020 - 09:54 Uhr von Uwe Mantel

Nachdem sich Kabel Eins in den vergangenen Wochen am Sonntagabend mit Wiederholungen über die Zeit gehangelt hat, stand nun erstmals wieder eine Erstausstrahlung auf dem Programm: Die "Bus Babes" meldeten sich zurück. Und die zweite Staffel knüpfte in etwa da an, wo die erste Staffel im Frühjahr vergangenen Jahres aufgehört hatte: 900.000 Zuschauer sahen insgesamt zu, der Marktanteil lag bei 5,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - und damit auf einem rundum ordentlichen Niveau. Besonders erfreulich auch, dass die Übergabe zu "Abenteuer Leben am Sonntag" hervorragende geklappt hat, das Magazin lag bei sehr guten 6,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Vox hatte mit einem "Shopping Queen Spezial" in der Primetime hingegen kein Glück. Mit 4,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen blieb die Sendung schon weit unter dem Senderschnitt hängen. 850.000 Zuschauer hatten hier insgesamt eingeschaltet. Auch dort ging's am späteren Abend aber deutlich nach oben, "Prominent" überzeugte ab 23:25 Uhr trotz des mäßigen Vorlaufs mit 8,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Sogar die Gesamtreichweite zog noch auf 940.000 Zuschauer an. In der Nacht ließen die "Medical Detectives" den Vox-Marktanteil dann ohnehin wieder auf über 15 Prozent steigen.

Der Pay-TV-Sender Crime + Investigation brachte am Sonntagabend unterdessen die zweite Staffel von "Surviving R. Kelly" an den Start. Zumindest bei der linearen Auswertung das aber kaum Zuschauer. Bei der ersten Folge um 20:15 Uhr lag die Reichweite tatsächlich im nicht messbaren Bereich bei 0,000 Millionen, für die zweite Folge werden 0,001 Millionen Zuschauer ausgewiesen. Die Marktanteile beliefen sich demnach auch auf 0,0 Prozent. Wie üblich nicht berücksichtigt sind in solchen Zahlen aber natürlich Abrufe über die On-Demand-Angebote.

Bei Sixx stand der Sonntag tagsüber ganz im Zeichen des Hundes. Das lief größtenteils ordentlich bis gut: "Hunder außer Kontrolle - Ein Coach für alle Felle" steigerte sich am Morgen nach sehr mauem Beginn auf zuletzt 1,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Der Hundetrainer - Lucky Dogs mit Brandon McMillan" pendelte danach zwischen 0,8 und 2,0 Prozent Marktanteil, die "Hundesjugendspiele" sahen sich am Mittag 120.000 Zuschauer an, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 1,2 Prozent. Und den Nachmittag und Vorabend über lief dann "Der Welpentrainer" mit Marktanteilen zwischen 0,9 und 2,1 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Allerdings floppte bei Sixx dann der Primetime-Film "Enthüllung" mit nur 0,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

