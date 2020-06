Agenten-Serie "Mirage" startet mit guten Quoten im ZDF

© ZDF/Eric Vernazobres / FTV / Storia television

Das ZDF war am Montag der stärkste Sender, in der Primetime ist man Marktführer gewesen und am späten Abend startet auch die Serie "Mirage" gut. Das Erste hatte nach 20:15 Uhr weniger Erfolg, dafür lief es für "Live nach Neun" richtig gut.



09.06.2020 - 09:51 Uhr von Timo Niemeier 09.06.2020 - 09:51 Uhr

Eigentlich wollte das ZDF die Agenten-Serie "Mirage - Gefährliche Lügen" schon Mitte März am späten Sonntagabend ins Programm nehmen. Wegen des Coronavirus wurde daraus erst einmal nichts, nun hat man die Serie am Montagabend gestartet - und das verlief durchaus gut. 2,85 Millionen Menschen sahen sich die Doppelfolge ab 22:15 Uhr an, das entsprach einem Marktanteil in Höhe von 14,8 Prozent. Da ist es auch zu verschmerzen, dass es bei den 14- bis 49-Jährigen mit 5,6 Prozent nicht so gut lief.

Auch sonst war das ZDF am Montag der erfolgreichste Sender: In der Primetime unterhielt man mit der Wiederholung des Krimis "Nachtschicht - Ladies First" 5,11 Millionen Menschen und damit mehr als alle anderen Sender, mit den erzielten 16,8 Prozent Marktanteil kann man in Mainz sehr zufrieden sein. Insgesamt kam das ZDF so auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 14,7 Prozent, auf Rang zwei rangiert RTL mit 9,8 Prozent.

Das Erste musste sich am Montag mit nur 8,9 Prozent begnügen, war in der Primetime aber auch recht schwach unterwegs. Schon das "ARD Extra" zur aktuellen Corona-Lage erreichte etwas weniger als drei Millionen Zuschauer, das führte zu 9,9 Prozent Marktanteil. Die Reportage "Auf den Barrikaden" über Corona-Proteste kam danach noch auf 2,30 Millionen Zuschauer und 7,6 Prozent. "Hart aber fair" steigerte sich im Anschluss wieder und erreichte immerhin 2,68 Millionen Zuschauer, der Marktanteil belief sich auf 9,0 Prozent.





Sehr gute Nachrichten kommen für Das Erste dagegen aus dem Vormittag: "Live nach Neun" erreichte dort zum Start in die neue Woche 450.000 Zuschauer, das entsprach 9,2 Prozent Marktanteil. Im Jahresschnitt liegt das Format derzeit bei nur rund 7,5 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen holte die Sendung am Montag starke 10,4 Prozent und lag damit weit über dem Senderschnitt.

