"Superhändler" lindern RTLs Quoten-Sorgen etwas

Nachdem sich "Kitsch oder Kasse" in die Sommerpause verabschiedet hat, läuft es am RTL-Nachmittag plötzlich besser. Möglich machen das "Die Superhändler". Am Abend hat RTL aber auch weiterhin große Probleme, gleiches gilt für Sat.1.



10.06.2020 - 09:58 Uhr von Timo Niemeier 10.06.2020 - 09:58 Uhr

Mit im Schnitt 8,4 Prozent Marktanteil ist "Kitsch oder Kasse?" noch nicht der erhoffte Hit für RTL am Nachmittag gewesen. Inzwischen befindet sich das Format in der Sommerpause, um 15 Uhr setzt RTL daher nun ebenfalls auf die "Superhändler", die damit gleich zwei Stunden lang zu sehen sind. Und das läuft vergleichsweise gut: Nachdem bereits am Montag 14,1 und 11,9 Prozent Marktanteil gemessen wurden, waren es am Dienstag für die beiden Ausgaben 12,8 und 12,5 Prozent.

Um 16 Uhr fingen die Probleme dann aber an: "Marco Schreyl", dessen Ende bereits beschlossene Sache ist, rutsche auf 6,6 Prozent ab und unterhielt nicht einmal mehr eine halbe Million Menschen. Die "Superhändler" kamen zuvor noch auf 800.000 bzw. 690.000 Zuschauer. Auch "Hensslers Countdown" tat sich durch den schwachen Vorlauf sehr schwer und blieb bei überschaubaren 6,3 Prozent hängen. Da ist es dann aber ein gutes Zeichen, dass "Unter Uns" im Anschluss aus eigener Kraft auf 12,0 Prozent kletterte.

Groß waren die Probleme für RTL derweil abends: "Nachtschwestern" erzielte mit 10,0 Prozent zwar erstmals in der laufenden Staffel einen zweistelligen Marktanteil, zufrieden sein kann man damit aber natürlich nicht. Lediglich 1,81 Millionen Menschen schalteten ein. Eine Wiederholung von "Jenny - echt gerecht" holte danach sogar nur 7,9 Prozent. Aber auch Sat.1 hatte in der Primetime Probleme, so blieben dort zwei alte "Navy CIS"-Folgen bei 5,4 und 6,6 Prozent hängen. Für "Hawaii Five-0" lief es danach mit 8,1 Prozent etwas besser.





Während sowohl RTL (10,2 Prozent) als auch Sat.1 (7,3 Prozent) mit ihren Tagesmarktanteilen in der Zielgruppe nicht zufrieden sein können, sah das für Nitro ganz anders aus. Der Sender kam auf 2,9 Prozent und war damit der erfolgreichste Nischenkanal. 1,26 Millionen Menschen sahen sich zur besten Sendezeit den Bond-Film "Octopussy" an, 4,4 Prozent Marktanteil waren damit beim jungen Publikum drin. "Man of Tai Chi" lag danach bei ebenfalls guten 2,8 Prozent. Und auch am späten Nachmittag lief es rund: "M.A.S.H." etwa erzielte in der Spitze 4,5 Prozent Marktanteil, "Hör mal wer da hämmert" war danach noch für bis zu 3,0 Prozent gut.

