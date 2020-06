Quoten-Update: "XY", Pocher und ProSieben profitieren

© TVNOW / Stefan Gregorowuis

"Beauty & The Nerd" startete nach endgültig gewichteten Zahlen noch deutlich besser als zunächst ausgewiesen, auch "Grey's Anatomy" legte wieder nach. Einen ganzen Prozentpunkt besser als zunächst gedacht steht auch Pochers RTL-Show da.



11.06.2020 - 10:44 Uhr von Uwe Mantel 11.06.2020 - 10:44 Uhr

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Künftig blicken wir immer donnerstags auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Die "heute-show" führte auch in der Woche vom 1. bis 7. Juni wieder die Hitliste der Sendungen, die in den endgültig gewichteten Quoten am deutlichsten im Vergleich zu den vorläufigen Zahlen zulegten, mit großem Vorsprung an. Die Reichweite der ZDF-Ausstrahlung wurde um 460.000 Zuschauer nach oben gesetzt, die Marktanteile beim Gesamtpublikum um 1,3 Prozentpunkte, bei den 14- bis 49-Jährigen gar um 3,4 Prozentpunkte. Und auch die Donnerstags-Wiederholung bei ZDFneo erhielt nachträglich noch 90.000 weitere Zuschauer zugesprochen, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag nach dem deutlichen Aufschlag um 0,6 Prozentpunkten nun auch hier bei hervorragenden 4,0 Prozent.

Doch noch deutlicher profitierte eine andere ZDFneo-Wiederholung: Die Reichweite von "Aktenzeichen XY... ungelöst", das nach 23 Uhr bei dem ZDF-Ableger immer nochmal wiederholt wird, wird in den endgültig gewichteten Zahlen mit 570.000 Zuschauern ausgewiesen, 190.000 mehr als es nach vorläufigen Werten. Die Reichweite der Erstausstrahlung im ZDF wurde hingegen sogar minimal nach unten korrigiert. Das trieb den Marktanteil der ZDFneo-Ausstrahlung jedenfalls auf hervorragende 4,8 Prozent beim Gesamtpublikum und ebenfalls 4,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen nach oben. Letzteres war mehr als eine Verdoppelung im Vergleich zu den vorläufig ausgewiesenen Marktanteilen.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum Zeit RW MA RW MA heute-show 05.06. 22:32 4,94

(+0,46) 20,1%

(+1,3%p.) 1,36

(+0,31) 18,0%

(+3,4%p.) Aktenzeichen XY... ungelöst 03.06. 23:10 0,57

(+0,19) 4,8%

(+1,4%p.) 0,18

(+0,11) 4,8%

(+2,9%p.) Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte 03.06. 20:14 1,33

(+0,13) 4,5%

(+0,4%p.) 0,88

(+0,08) 10,7%

(+0,8%p.) Rosamunde Pilcher: Geerbtes Glück 01.06. 20:14 3,38

(+0,13) 11,2%

(+0,4%p.) 0,30

(+0,02) 3,6%

(+0,1%p.) Die Anstalt 02.06. 22:20 1,99

(+0,12) 9,4%

(+0,5%p.) 0,42

(+0,05) 6,4%

(+0,6%p.) Sing meinen Song - Das Tauschkonzert 02.06. 20:15 1,67

(+0,11) 5,9%

(+0,3%p.) 0,77

(+0,06) 9,8%

(+0,6%p.) Venus im vierten Haus 07.06. 20:14 3,57

(+0,11) 10,3%

(+0,2%p.) 0,40

(+0,02) 4,0%

(+0,1%p.) SOKO Wismar 03.06. 18:02 3,51

(+0,10) 20,6%

(+0,3%p.) 0,27

(+0,04) 6,6%

(+0,9%p.) Beauty & The Nerd 04.06. 20:14 1,69

(+0,10) 5,7%

(+0,3%p.) 1,24

(+0,08) 15,0%

(+0,6%p.) Alles was zählt 03.06. 19:07 2,15

(+0,09) 9,7%

(+0,4%p.) 0,78

(+0,03) 14,5%

(+0,5%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 1.6.-7.6.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Gute Nachrichten hielten die endgültig gewichteten Zahlen auch einmal mehr für ProSieben bereit. Zu den Dauergästen in unseren Top-Listen gehört ja "Grey's Anatomy". Auch diesmal gab's nachträglich wieder 130.000 Zuschauer obendrauf, die Gesamt-Reichweite stieg damit auf 1,33 Millionen. Und der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen fiel somit doch nicht erstmals in diesem Herbst in die Einstelligkeit, sondern wurde auf 10,7 Prozent deutlich nach oben korrigiert. Doch auch der Neustart "Beauty & The Nerd" wurde nachträglich nochmal deutlich um 0,6 Prozentpunkte auf nun 15,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen nach oben gewichtet.

Und dann lief auch die vierte Folge von "Pocher - Gefährlich ehrlich" deutlich erfolgreicher als es die vorläufigen Quoten zunächst anzeigten. Durch die Ausstrahlung im Wiederholungsumfeld waren dort die linearen Quoten zunächst wieder massiv abgesackt, in den endgültig gewichteten Werten lag der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen nun aber mit 9,6 Prozent nun aber einen ganzen Prozentpunkt höher als zunächst ausgewiesen. Die Gesamtreichweite stieg um 60.000 auf nun 750.000 an.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum Zeit RW MA RW MA heute-show 05.06. 22:32 4,94

(+0,46) 20,1%

(+1,3%p.) 1,36

(+0,31) 18,0%

(+3,4%p.) Aktenzeichen XY... ungelöst 03.06. 23:10 0,57

(+0,19) 4,8%

(+1,4%p.) 0,18

(+0,11) 4,8%

(+2,9%p.) Pocher - Gefährlich ehrlich! 04.06. 23:09 0,75

(+0,06) 5,1%

(+0,3%p.) 0,43

(+0,05) 9,6%

(+1,0%p.) SOKO Wismar 03.06. 18:02 3,51

(+0,10) 20,6%

(+0,3%p.) 0,27

(+0,04) 6,6%

(+0,9%p.) Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte 03.06. 20:14 1,33

(+0,13) 4,5%

(+0,4%p.) 0,88

(+0,08) 10,7%

(+0,8%p.) Tagesschau 06.06. 20:00 6,62

(+0,09) 23,6%

(+0,3%p.) 1,45

(+0,05) 20,2%

(+0,7%p.) Tagesschau 03.06. 20:00 5,36

(+0,07) 18,9%

(+0,1%p.) 1,32

(+0,06) 17,4%

(+0,7%p.) Sing meinen Song - Das Tauschkonzert 02.06. 20:15 1,67

(+0,11) 5,9%

(+0,3%p.) 0,77

(+0,06) 9,8%

(+0,6%p.) Hawaii Five-0 02.06. 22:12 1,28

(+0,08) 5,8%

(+0,3%p.) 0,50

(+0,06) 7,4%

(+0,6%p.) Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte 03.06. 18:22 0,29

(+0,03) 1,5%

(+0,1%p.) 0,18

(+0,03) 3,9%

(+0,6%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 1.6.-7.6.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Mehr Fans als vermutet hat auch "Hinter Gittern", das bei RTLplus derzeit montags im Fünferpack wiederholt wird. Nach den vorläufig gewichteten Quoten pendelte der Marktanteil bei den ersten vier Folgen zwischen 1,1 und 1,3 Prozent und stieg erst ganz zum Schluss auf 1,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen an. Blickt man nun auf die endgültig gewichteten Marktanteile, dann bewegten sie sich aber zunächst zwischen 1,5 und 1,8 Prozent und zogen abschließend sogar auf 2,4 Prozent an. Das macht für RTLplus schon einen deutlichen Unterschied aus, liegt die Frauenknast-Serie doch damit nicht mehr unterm, sondern zumindest beim jungen Publikum über dem Senderschnitt.

Größte Verluste* bei Reichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum Zeit RW MA RW MA heute journal 03.06. 21:59 4,56

(-0,08) 18,0%

(-0,4%p.) 0,83

(-0,02) 11,7%

(-0,2%p.) Tagesschau 05.06. 20:00 5,30

(-0,07) 18,3%

(-0,3%p.) 1,09

(+0,02) 15,1%

(+0,3%p.) Sat.1 Nachrichten 06.06. 19:56 0,74

(-0,05) 2,7%

(-0,2%p.) 0,38

(-0,02) 5,4%

(-0,3%p.) Tagesschau 02.06. 20:00 4,76

(-0,05) 18,2%

(-0,3%p.) 1,21

(-0,03) 17,8%

(-0,7%p.) Tagesthemen 02.06. 22:32 2,71

(-0,05) 13,2%

(-0,4%p.) 0,39

(+0,02) 6,2%

(+0,1%p.) Anne Will 07.06. 21:43 4,13

(-0,04) 14,6%

(-0,3%p.) 0,89

(-0,01) 10,2%

(-0,2%p.) In aller Freundschaft 02.06. 21:20 4,80

(-0,04) 16,9%

(-0,2%p.) 0,49

(-0,01) 6,0%

(-0,2%p.) Farbe bekennen 04.06. 20:15 5,86

(-0,04) 18,8%

(-0,3%p.) 1,09

(-0,02) 13,1%

(-0,6%p.) heute journal 02.06. 21:47 3,50

(-0,04) 13,0%

(-0,2%p.) 0,65

(0,00) 8,1%

(-0,2%p.) heute 05.06. 18:59 4,42

(-0,04) 18,9%

(-0,3%p.) 0,50

(0,00) 9,2%

(-0,1%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 1.6.-7.6.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

