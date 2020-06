FC Bayern lässt DFB-Pokalquoten in die Höhe schnellen

© DFB

Nachdem das ersten Halbfinale des DFB-Pokals am Dienstag noch weniger als fünf Millionen Zuschauer erreicht hatte, zog die Reichweite bei der Partie zwischen dem FC Bayern und Eintracht Frankfurt auf deutlich auf knapp acht Millionen an.



11.06.2020 - 08:43 Uhr von Uwe Mantel 11.06.2020 - 08:43 Uhr

Der DFB-Pokal bezieht seinen besonderen Charme auch dadurch, dass Außenseiter wie der Regionalligist 1. FC Saarbrücken weit kommen können - doch deutlich größer ist das Publikums-Interesse dann doch, wenn ein Schwergewicht wie der FC Bayern München auf dem Platz steht. Das zeigte sich auch wieder in dieser Woche bei der Übertragung der beiden Halbfinal-Partien. Hatten die Partie zwischen Saarbrücken und Bayern Leverkusen am Dienstag im Schnitt noch rund 4,8 Millionen Zuschauer im Ersten und bei Sky verfolgt, so waren am Mittwoch beim Spiel zwischen dem FC Bayern München und Eintracht Frankfurt im Schnitt fast acht Millionen Zuschauer dabei.

Der Großteil davon nutzte die Free-TV-Übertragung im Ersten. Dort sahen im Schnitt 7,36 Millionen Zuschauer den knappen 2:1-Sieg der Bayern, rund 2,9 Millionen mehr als die Partie am Vortag. Der Marktanteil zog auf 24,7 Prozent beim Gesamtpublikum und 24,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen an. Den Bestwert dieser Saison verpasste Das Erste aber, im März hatten über acht Millionen Zuschauer das Spiel der Bayern auf Schalke verfolgt.

Auch Sky, das die DFB-Pokalspiele ebenfalls überträgt, zählte deutlich mehr Zuschauer als am Vortag: 611.000 wurden hier im Schnitt gezählt, am Vortag waren es noch 349.000. Auch Sky konnte damit starke Marktanteile verbuchen: 2,0 Prozent wurden beim Gesamtpublikum ermittelt, bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 4,4 Prozent Marktanteil noch erheblich besser aus.

Ernüchternd war allerdings, dass es dem Ersten überhaupt nicht gelang, den Erfolg der Fußball-Übertragung auf den anschließenden "Sportschau-Club" zu übertragen. Ab 23 Uhr blieben bei dem Talk nur 1,67 Millionen Zuschauer vorm Fernseher. Das ließ den Marktanteil beim Gesamtpublikum auf 8,9 Prozent und damit deutlich unter den Senderschnitt einbrechen. Dass bei den 14- bis 49-Jährigen fast ebenso hohe 8,8 Prozent erreicht wurden, was in dieser Altersgruppe über den Normalwerten des Ersten liegt, ist da wohl eher ein schwacher Trost.

Teilen