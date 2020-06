ProSieben: "CashDay" empfiehlt sich nicht für Fortsetzung

© ProSieben

Drei Tage lang testete ProSieben eine neu Gameshow am Vorabend - wäre aus Quotensicht aber lieber bei den "Simpsons" geblieben. Nach solidem Start ging's jedenfalls tief in den roten Bereich. Weiter sehr schwach läuft bei Sat.1 "Genial daneben - Das Quiz"



11.06.2020 - 09:31 Uhr von Uwe Mantel 11.06.2020 - 09:31 Uhr

Etwas überraschend testete ProSieben in dieser Woche für nur drei Tage ein neues Format am Vorabend und reduzierte während dieser Zeit die "Simpsons"-Dosis auf eine Folge. Doch das Versteckte-Kamera-Gameshow-Format "CashDay" konnte die kurze Zeit nicht nutzen, um sich für eine Fortsetzung zu empfehlen. Nachdem es zum Einstand am Montag mit 9,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe noch recht solide ausgesehen hatte, kamen die beiden weiteren Folgen nur noch auf 6,2 und 6,5 Prozent Marktanteil und blieben damit deutlich unter dem Senderschnitt und auch unter dem, was die "Simpsons" sonst auf diesem Sendeplatz erreichen. Nur 330.000 Zuschauer sahen die letzte Ausgabe am Mittwoch.

Immerhin richtete "CashDay" keinen größeren Schaden an, die "Simpsons" ließen direkt danach den Marktanteil in der Zielgruppe schon auf 8,5 Prozent steigen, "Galileo" war ab 19 Uhr dann mit 10,2 Prozent auf Normalniveau. Zu diesem Zeitpunkt bleibt Sat.1 das große Sorgenkind der Sendergruppe. "Genial daneben - Das Quiz" tut sich hier seit der Rückkehr nach dem Ende von "Big Brother" schwerer denn je und kam am Mittwoch wieder nicht über 3,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hinaus. 750.000 Zuschauer sahen insgesamt zu. Zuvor war es zwar auch für "Auf Streife - Die Spezialisten" nicht gut gelaufen, der Marktanteil fiel mit 5,2 Prozent aber noch deutlich höher aus.

Sat.1 erreicht mit "Genial daneben - Das Quiz" am Vorabend nur 190.000 14- bis 49-jährige Zuschauer. Wie desolat das ist, zeigt ein Vergleich mit den eigentlich ungleich kleineren Konkurrenten: Tele 5 unterhielt etwa zur gleichen Zeit mit "Babylon 5" 140.000 14- bis 49-Jährige. Nitro zählte um 19 Uhr 150.000 Zuschauer aus dieser Altersgruppe für die Sitcom "Hör mal, wer da hämmert". Sat.1 Gold kam mit alten Folgen von "K11" auf 160.000 14- bis 49-jährige Zuschauer. Bei DMAX erreichten die "Steel Buddies" 170.000 Zuschauer aus der klassischen werberelevanten Zielgruppe. All diese Sender sind am Vorabend also inzwischen in Schlagdistanz zu Sat.1.

