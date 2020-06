Überraschend neue Bestwerte für "Lincoln Rhyme" und "FBI"

© Sat.1

Überraschender Quoten-Aufschwung in Sat.1: Während die neue Serie "Lincoln Rhyme: Der Knochenjäger" einen zweistelligen Marktanteil schaffte, gab's danach auch für "FBI" einen Rekord. Vox punktete mit James Bond, RTL tat sich schwer.



12.06.2020 - 09:02 Uhr von Alexander Krei 12.06.2020 - 09:02 Uhr

Mausert sich "Lincoln Rhyme: Der Knochenjäger" doch noch zum Erfolg für Sat.1? Nachdem der Quoten-Trend in der vergangenen Wochen nach unten zeigte und die Serie zuletzt nur noch 7,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte, fuhr die neue US-Serie nun überraschend einen zweistelligen Marktanteil und damit einen neuen Bestwert ein. 770.000 junge Zuschauer bescherten Sat.1 am Donnerstag um 20:15 Uhr exakt 10,0 Prozent, sodass der Sender zu diesem Zeitpunkt deutlich vor RTL lag, wo alte Serien-Ware enttäuschte.

Insgesamt lockte "Lincoln Rhyme" im Schnitt 1,68 Millionen Zuschauer vor den Fernseher. Das waren über 100.000 mehr als noch vor einer Woche. Der Rückenwind beflügelte auch "FBI: Special Crime Unit", das danach noch 1,64 Millionen Zuschauer erreichte und mit 9,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ebenfalls so gut lief wie noch nie. Eine alte Folge von "Criminal Minds" musste sich ab 22:10 Uhr jedoch zunächst mit nur 7,2 Prozent begnügen, weitere Wiederholungen der Serie schlugen sich danach besser.

Zufrieden kann man auch bei Vox sein, das mit "James Bond 007: Stirb an einem anderen Tag" auf 2,26 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 10,1 Prozent kam, ehe der Bond-Klassiker "Im Geheimdienst Ihrer Majestät" noch 8,7 Prozent erzielte. Ebenfalls erfolgreich war der Spielfilm "Demolition Man", der bei Kabel Eins auf 1,05 Millionen Zuschauer sowie 6,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam. RTLzwei verharrte mit einer alten "Frauentausch"-Folge hingegen bei nur 4,5 Prozent.

RTL hatte am Donnerstagabend indes wie erwähnt nur wenig zu melden. Mit gerade mal 1,02 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 7,8 Prozent in der Zielgruppe startete "Der Lehrer" in den Abend. Eine weitere Wiederholung machte ihre Sache mit 8,5 Prozent kaum besser. Erst nach 23 Uhr knackte schließlich "Doctor's Diary" doch noch die Zweistelligkeit und holte 10,1 Prozent Marktanteil. Das war übrigens mehr als "Pocher - gefährlich ehrlich" zuletzt auf diesem Sendeplatz erreichte.

Teilen