Bestwert für Andy Borg im SWR, "Sketchup" im NDR stark

Der "Schlagerspaß mit Andy Borg" erreichte am Samstag einen neuen Jahresbestwert im SWR Fernsehen. Der NDR punktete mit der Wiederholung des "Sketchup"-Jubiläums. Der Primetime-Sieg ging aber mal wieder an einen alten ZDF-Krimi



14.06.2020 - 09:55 Uhr von Uwe Mantel 14.06.2020 - 09:55 Uhr

Das SWR Fernsehen schaffte am Samstag den Einzug in die Hitliste der 20 meistgesehenen Sendungen des Tages: Der "Schlagerspaß mit Andy Borg" erreichte mit 1,58 Millionen Zuschauern den 18. Platz - und einen neuen Jahresbestwert. Der Marktanteil lag bei hervorragenden 6,1 Prozent beim Gesamtpublikum. Im SWR-Gebiet lag der Marktanteil sogar bei 12,1 Prozent. Bei den Jüngeren war die Sendung erwartbar weniger gefragt, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden bundesweit 1,0 Prozent Marktanteil erreicht. Im Anschluss blieben noch 980.000 Zuschauer bei "Bühne frei für die Liebe - Stefan und Anna-Carina heiraten" dran, was beim Gesamtpublikum für 4,1 Prozent Marktanteil reichte.

Das SWR Fernsehen kam am Samstag damit auch auf einen starken Tagesmarktanteil von 2,5 Prozent. Das stärkste Dritte war aber das NDR Fernsehen, das sogar 3,3 Prozent erreichte - und damit noch vor Sat.1 und ProSieben lag. Dort lief um 20:15 Uhr bereits "Lass dich überraschen am laufenden Band" gut: 1,03 Millionen Zuschauer sahen zu, was 4,0 Prozent Marktanteil entsprach. Danach wurde die Jubiläumssendung "35 Jahre Sketchup" wiederholt, die ab 22 Uhr sogar 1,31 Millionen Zuschauer verfolgten. Das ließ den Marktanteil weiter auf hervorragende 6,0 Prozent beim Gesamtpublikum steigen - und auch bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 2,9 Prozent Marktanteil hervorragend aus.

Die meistgesehene Primetime-Sendung war aber mal wieder ein alter ZDF-Krimi: "Ostfriesenblut" schalteten um 20:15 Uhr 5,15 Millionen Zuschauer ein, das war fast jeder Fünfte, der zu diesem Zeitpunkt vor dem Fernseher saß. Der Marktanteil belief sich auf 19,8 Prozent beim Gesamtpublikum, auch bei den 14- bis 49-Järhigen lief's mit 9,6 Prozent Marktanteil sehr gut. Im Ersten kam der Film "Liebe auf Persisch" mit 3,08 Millionen Zuschauern auf einen Marktanteil von 11,8 Prozent beim Gesamtpublikum. 7,6 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt.

