Rostocker "Polizeiruf" muss keine Konkurrenz fürchten

Der "Polizeiruf 110" aus Rostock hat am Sonntag mit fast neun Millionen Zuschauern dominiert. Beim jungen Publikum war gar der beste Marktanteil seit drei Jahren drin - umso erstaunlicher, dass "Kommissar Van der Valk" danach massiv verlor.



15.06.2020 - 08:46 Uhr von Alexander Krei 15.06.2020 - 08:46 Uhr

Der Rostocker "Polizeiruf 110: Der Tag wird kommen" hat am Sonntagabend das Quoten-Geschehen dominiert. Gegen einen Wiederholungs-Reigen der Konkurrenz setzte sich die Krimireihe im Ersten mit 8,81 Millionen Zuschauern und einem hervorragenden Marktanteil von 26,1 Prozent an die Spitze. Stärkster Verfolger war eine "Traumschiff"-Wiederholung, die im ZDF von 4,49 Millionen Zuschauern gesehen wurde. Nach dem "Polizeiruf" blieben schließlich noch 3,34 Millionen Zuschauer dran, um "Kommissar Van der Valk" zu sehen. Zu diesem Zeitpunkt lag der Marktanteil noch bei 13,4 Prozent.

Bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte "Kommissaar Van der Valk" übrigens gerade mal 4,7 Prozent Marktanteil - und das, obwohl der "Polizeiruf 110" im Vorfeld auch hier dominierte. 1,95 Millionen junge Zuschauer trieben den Marktanteil des Ersten um 20:15 Uhr auf stolze 19,8 Prozent. Einen höheren Marktanteil verzeichnete der "Polizeiruf" zuletzt vor drei Jahren. Die Spitzenposition bei den 14- bis 49-Jährigen ergatterte jedoch die "Tagesschau", die zuvor mit 2,10 Millionen Zuschauern auf 23,6 Prozent Marktanteil kam. Insgesamt sahen 7,55 Millionen Zuschauer die Nachrichten im Ersten.

Abseits des ARD-Krimis war derweil der US-Spielfilm "White House Down" bei RTL in der Zielgruppe am gefragtesten. Mit 13,5 Prozent Marktanteil lag der Streifen deutlich über dem Senderschnitt und auch vor ProSieben, wo "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes" nicht über mäßige 8,6 Prozent Marktanteil kam. Auch der Sat.1-Film "Wunder" war mit 10,5 Prozent Marktanteil gefragter als die Potter-Saga, die insgesamt nur 1,25 Millionen Zuschauer verzeichnete. "White House Down" wollten dagegen 2,60 Millionen Zuschauer sehen.

Mit Blick auf die kleinen Sender lief es unterdessen für ZDFneo gut, das trotz der Krimi-Konkurrenz mit "Ein starkes Team" auf 920.000 Zuschauer kam. One überzeugte um 21:45 Uhr dagegen noch einmal mit dem "Polizeiruf", der mit 420.000 Zuschauern punktete. Bei Nitro satrtete "CSI: Miami" mit 820.000 Zuschauern in den Abend - nach 23 Uhr zog der Marktanteil in der Zielgruppe auf mehr als vier Prozent an. Aber auch "Criminal Minds" erzielte in Sat.1 bis zu 2,6 Prozent, während sich "Medicopter 117" im Laufe des Abends bei RTLplus von 0,7 auf 2,7 Prozent steigerte.

