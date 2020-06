Sat.1 geht mit "Akte Spezial" in der Primetime unter

© Sat.1/Benedikt Müller

Das kurzfristig ins Programm genommene "Akte Spezial" hat am Montag in Sat.1 desolate Quoten erzielt - nicht mal eine Million Zuschauer schalteten ein. Den anschließenden Film wollten sogar noch weniger sehen. Viel besser lief das "ARD extra".



16.06.2020 - 08:39 Uhr von Alexander Krei 16.06.2020 - 08:39 Uhr

Das hat sich Sat.1 gewiss anders vorgestellt: Am Montagabend nahm der Sender seine "Akte" erstmals um 20:15 Uhr mit einem viertelstündigen Spezial ins Programm, konnte damit jedoch aus Quotensicht überhaupt nicht überzeugen. Nur 840.000 Zuschauer sahen die Sondersendung zum Thema Kindesmissbrauch, sodass der Marktanteil beim Gesamtpublikum bei nur 2,8 Prozent lag. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 4,7 Prozent alles andere als gut aus.

Ungleich gefragter war dagegen das "ARD extra" zur Corona-Lage, auch wenn frühere Quoten inzwischen nicht mehr erreicht werden. 3,65 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von 12,2 Prozent sind dennoch gute Werte, zumal es auch beim jungen Publikum mit 10,5 Prozent für einen zweistelligen Marktanteil reichte. "Wo unser Wetter entsteht" wollten danach 3,30 Millionen Zuschauer im Ersten sehen, bei "Hart aber fair" blieben 3,25 Millionen dran.

Sat.1 konnte dagegen auch nach dem "Akte Spezial" nichts mehr reißen: Die Komödie "Unter deutschen Bettern" tat sich im weiteren Verlauf des Abends trotz Erstausstrahlung und prominenter Besetzung sogar noch schwerer. 790.000 Zuschauer und ein Marktanteil von 4,0 Prozent in der Zielgruppe sind das dürftige Ergebnis. Zum Vergleich: ZDFneo erreichte mit "Inspector Barnaby" fast drei Mal so viele Zuschauer wie Sat.1. Immerhin: Ein weiteres "Akte Spezial" auf dem regulären Sendeplatz steigerte sich noch 6,7 Prozent Marktanteil.

Doch selbst Tele 5 lag am Montagabend nicht weit hinter Sat.1: Dort zählte "Der Graf von Monte Christo" im Schnitt 650.000 Zuschauer. Nitro wiederum erreichte mit zwei Folgen von "Alarm für Cobra 11" über eine halbe Million Zuschauer und Marktanteile von 2,1 und 2,0 Prozent in der Zielgruppe. Hier trübte nur "100% Bundesliga" das Bild: Die Fußball-Sendung kam am späten Abend nicht über 200.000 Zuschauer und 0,7 Prozent Marktanteil hinaus.

