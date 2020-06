"WWM" spielt mit Millionen-Aufguss erneut vorne mit

© RTL / Stefan Gregorowius

Fast vier Millionen Zuschauer haben auch in dieser Woche noch einmal eine alte "Wer wird Millionär?"-Folge bei RTL gesehen - der ZDF-Film "Sterne über uns" erreichte nur geringfügig mehr Menschen. In der Zielgruppe blieb die Konkurrenz auf Abstand.



16.06.2020 - 08:52 Uhr von Alexander Krei 16.06.2020 - 08:52 Uhr

Nach 20 Jahren dürfte bei RTL derzeit die Erkenntnis reifen, dass "Wer wird Millionär?" selbst mit Wiederholungen funktioniert. Ganz so viele Zuschauer wie vor einer Woche waren diesmal zwar nicht dabei, dennoch spielte die erneute Ausstrahlung von Leon Windscheids Millionen-Gewinn am Montagabend wieder vorne mit. 3,93 Millionen Zuschauer sahen sich noch einmal die rund fünf Jahre alte Folge an, die damit einen Marktanteil von 13,0 Prozent erzielte.

RTL bewegte sich damit auf Augenhöhe mit dem ZDF-Film "Sterne über uns", der von 3,94 Millionen Zuschauern gesehen wurde. Nur die "Tagesschau" erreichte am Montag ein größeres Publikum - hier waren alleine im Ersten im Schnitt 5,38 Millionen Zuschauer dabei. In der Zielgruppe errang derweil "GZSZ" vor der "Tagesschau" den Tagessieg, "Wer wird Millionär?" war in der Primetime mit überzeugenden 14,3 Prozent Marktanteil die Nummer eins.

Abgesehen von einem "ARD extra" zur Corona-Lage schaffte übrigens kein anderer Sender zur besten Sendezeit einen zweistelligen Marktanteil beim jungen Publikum. Auch nicht die "Simpsons", die trotz neuer Folgen nur auf Werte von 8,5 und 9,3 Prozent kamen. Insgesamt schalteten zunächst 920.000 Zuschauer ein, ehe eine weitere Episode auf 960.000 Zuschauer kam. "The Big Bang Theorey" fiel anschließend sogar zeitweise auf nur 7,2 Prozent zurück.

Sehr zufrieden kann man bei Kabel Eins sein, wo der Spielfilm "Running Man" durchschnittlich 1,45 Millionen Zuschauer vor den Fernseher lockte und mit einem Marktanteil von 6,9 Prozent weit über den Normalwerten des Senders lag. RTLzwei setzte dagegen auf eine alte Folge von "Die Schnäppchenhäuser Spezial" und schaffte damit nur 4,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

