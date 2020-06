RTL-"Superhändler" holen besten Marktanteil seit Januar

© TVNow/Andreas Friese

"Die Superhändler" sind auch sonst schon das geringste Problem am RTL-Nachmittag - am Dienstag lief es für die Dokusoap aber besonders gut. Das half auch den weiteren Formaten. Sat.1 war aber ebenfalls wieder zweistellig unterwegs.



17.06.2020 - 09:13 Uhr von Alexander Krei 17.06.2020 - 09:13 Uhr

Wenn es am Nachmittag doch bloß immer so laufen würde wie an diesem Dienstag - das wird man sich bei RTL heute vermutlich mit Blick auf die Quoten denken. Denn anders als sonst sah es diesmal ziemlich gut aus. Nachdem schon "Punkt 12" mit starken 16,0 Prozent Marktanteil überzeugte, konnten die "Superhändler" um 14:00 Uhr sogar noch zulegen und sich auf stolze 16,4 Prozent in der Zielgruppe steigern. Man muss schon bis Ende Januar zurückgehen, um einen höheren Wert zu finden.

Insgesamt entschieden sich diesmal 950.000 Zuschauer für die Trödelshow. Zudem machte sich der Doppelpack bezahlt: Eine weitere Folge brachte es im Anschluss immerhin noch auf 760.000 Zuschauer sowie 13,1 Prozent Marktanteil - und damit auf Werte, von denen "Kitsch oder Kasse?" zuletzt meist weit entfernt war. Dass "Bares für Rares" parallel dazu im ZDF von 2,51 Millionen Zuschauern gesehen wurde, schadete den "Superhändlern" damit nicht.

Und auch die Quoten von "Martin Rütter - Die Welpen kommen" machen durchaus Hoffnung. Auf solide 10,7 Prozent Marktanteil brachte es die Dokusoap auf dem bisherigen Schreyl-Sendeplatz. "Hensslers Countdown" schaffte danach im Anschluss mit 9,0 Prozent den besten Wert seit mehreren Wochen. Aber auch Sat.1 kann mit Blick auf den Nachmittag weiter zufrieden sein und verzeichnete am Dienstag bis 17 Uhr durchweg zweistellige Marktanteile beim jungen Publikum.

Daneben fanden selbst alte Gerichtsshows am Dienstag wieder ihr Publikum: Bis zu 450.000 Zuschauer sahen "Das Familiengericht" bei RTLplus, die Marktanteile lagen zeitweise bei mehr als drei Prozent in der Zielgruppe. In Köln kann man zudem mit dem Männersender Nitro zufrieden sein, der insbesondere am Abend aufdrehte. Dort überzeugte "James Bond 007: Im Angesicht des Todes" um 20:15 Uhr mit 1,28 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 4,7 Prozent.

