ZDF dominiert den Tag mit Krimi, Trödel und Lanz

Das ZDF ist auch am Mittwoch Tagesmarktführer gewesen, der Abstand zum Ersten war beachtlich. Während man in der Primetime mit einem alten Krimi glänzte, sah es auch in der Daytime und am späten Abend richtig gut aus.



18.06.2020 - 09:34 Uhr von Timo Niemeier 18.06.2020 - 09:34 Uhr

Dass das ZDF an den meisten Tagen in der Woche die Quotencharts dominiert, ist längst keine Neuigkeit mehr. Am Mittwoch aber war der Abstand zum Zweitplatzierten mal wieder ziemlich groß. Während die Mainzer auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 15,7 Prozent kamen, erreichte Das Erste über sechs Prozentpunkte weniger und landete bei 9,5 Prozent. Die ZDF-Stärke ist nicht auf einen einzigen Grund zurückzuführen, das Programm läuft den ganzen Tag über nach wie vor richtig gut.





Zur besten Sendezeit dominierte das ZDF mit einem alten "Marie Brand"-Krimi, 5,77 Millionen Menschen schalteten ein. Das waren übrigens nur etwas weniger als bei der Premiere vor knapp zwei Jahren. Der Marktanteil lag bei starken 20,0 Prozent. Nach dem starken "heute journal" holte auch das "auslandsjournal" gute 13,3 Prozent Marktanteil. "ZDFzoom: China, Trump und Corona" fiel danach zwar auf 10,8 Prozent, "Markus Lanz" trieb den Marktanteil danach aber schon wieder auf 14,9 Prozent. 1,76 Millionen Menschen sahen sich die Talkrunde an.

Das ZDF zieht seine Stärke aber schon seit Jahren auch aus dem Tagesprogramm, wo "Bares für Rares" eine sehr sichere Bank bleibt. 2,59 Millionen Menschen sahen sich die Trödelshow am Mittwoch an, das hatte 25,1 Prozent Marktanteil zur Folge. Die "Rosenheim-Cops" landeten danach bei ebenfalls tollen 23,6 Prozent und auch "hallo deutschland" (17,0 Prozent) und "Leute heute" (16,7 Prozent) lagen danach weit über Senderschnitt. Am Vorabend unterhielt schließlich "SOKO Wismar" mehr als drei Millionen Zuschauer und erreichte damit mehr Menschen als "Gefragt - gejagt" im Ersten, das sich mit 2,69 Millionen Zuschauern und 16,5 Prozent aber nicht verstecken muss.





Während das Quiz dem Ersten also zu guten Quoten verhalf und auch "Brisant" gute 13,1 Prozent Marktanteil einfuhr, sah es sonst sehr mau aus. Schon eine alte "Rentnercops"-Folge sahen nur noch etwas mehr als zwei Millionen Menschen, das entsprach 9,6 Prozent. In der Primetime schalteten dann trotz einer Erstausstrahlung nur 2,68 Millionen Menschen den Film "Herzjagen" ein, mehr als 9,3 Prozent Marktanteil waren damit nicht drin.

