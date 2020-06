Tagessieg: "ARD extra" mit bester Quote seit Ende Mai

© ARD

Nachdem das Interesse am "ARD extra" zur Corona-Lage zuletzt spürbar nachgelassen hat, schalteten am Donnerstag so viele Zuschauer ein wie seit Wochen nicht mehr. Die Sondersendung im Ersten setzte sich sogar an die Spitze der Quoten-Charts.



19.06.2020 - 09:00 Uhr von Alexander Krei 19.06.2020 - 09:00 Uhr

Über viele Wochen hinweg bewegte sich das "ARD extra" zur Corona-Lage in den Quoten-Charts weit oben - zeitweise schalteten alleine im Ersten fast neun Millionen Zuschauer ein, um sich über die aktuelle Situation zu informieren. Davon blieben die Sondersendungen zuletzt weit entfernt: In der vorigen Woche erreichte das "ARD extra" nicht mal drei Millionen Zuschauer, zu Wochenbeginn waren dann immerhin nochmal mehr als dreieinhalb Millionen dabei. Ungleich besser lief es jedoch am Donnerstag: Diesmal war sogar der Tagessieg drin.

4,96 Millionen Zuschauer und ein sehr guter Marktanteil von 17,6 Prozent machten das "ARD extra" im Ersten zur meistgesehenen Sendung des Tages. Für die Sendung war es die höchste Reichweite seit Ende Mai. Gleichzeitig lief es auch bei den 14- bis 49-Jährigen gut, wo mit 850.000 Zuschauern ein Marktanteil von 11,3 Prozent drin war - eine höhere Reichweite gelang beim jungen Publikum in der Primetime nur der ProSieben-Show "Beauty & The Nerd" (DWDL.de berichtete).

Die gestiegenen "ARD extra"-Quoten dürften neinerseits an den Ereignissen rund um den Corona-Ausbruch beim Fleischverarbeiter Tönnies liegen, andererseits aber auch auf den anschließenden Krimi zurückzuführen sein. Obwohl es sich nur um eine Wiederholung handelte, verzeichnete "Wolfsland - Der steinerne Gast" im Schnitt 4,67 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 16,7 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es immerhin für 7,7 Prozent. "Lena Lorenz" hatte im ZDF das Nachsehen, war mit 4,11 Millionen Zuschauern aber ebenfalls gefragt.

Das anschließende "heute-journal" ließ die Reichweite jedoch auf 4,23 Millionen Zuschauer steigen - und beim jungen Publikum verbesserte sich der ZDF-Marktanteil gar von 5,7 auf 10,2 Prozent. Im Ersten unterhielt die "Carolin Kebekus Show" derweil zu später Stunde noch 1,24 Millionen Zuschauer, was beim Gesamtpublikum für eher mäßige 8,2 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen bewegte sich die Sendung mit 8,1 Prozent dagegen klar über dem Senderschnitt - und markierte ganz nebenbei noch einen neuen Bestwert.

