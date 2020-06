Viele sehen Rassismus-Themenabend bei ProSieben

© Twentieth Century Fox Film

ProSieben hat mit seinem Rassismus-Themenabend am Samstag gute Quoten eingefahren. Sowohl Film als auch Doku im Anschluss hatten vergleichsweise viele Zuschauer. RTL zog mit einem "Supertalent"-Aufguss in der Zielgruppe den Kürzeren.



21.06.2020 - 09:00 Uhr von Timo Niemeier 21.06.2020 - 09:00 Uhr

Im Zuge der #BlackLivesMatter-Proteste in den USA und auf der ganzen Welt hat ProSieben am Samstag einen Themenabend zu Rassismus ins Programm genommen. So zeigte man um 20:15 Uhr den Film "The Hate U Give". Darin wird die 16-jährige Afroamerikanerin Starr (Amandla Stenberg) Augenzeugin, als ihr Sandkasten-Freund Khalil (Algee Smith) bei einer grundlosen Verkehrskontrolle von einem weißen Polizisten erschossen wird. Und mit der Resonanz des Publikums kann man beim Sender sehr zufrieden sein.

750.000 Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sahen sich den Film an, das entsprach einem Marktanteil von 11,9 Prozent. Nur die "Wer weiß denn sowas?"-Wiederholung im Ersten hatte am Samstag in der Primetime noch ein paar mehr junge Zuschauer. Insgesamt schalteten 1,19 Millionen Menschen "The Hate U Give" ein. Auch der anschließende Blick auf die Proteste in den USA war gefragt: 890.000 Zuschauer sahen sich noch die Doku "Black Lives Matter? - Reise in ein gespaltenes Land" an, das hatte beim jungen Publikum 10,6 Prozent Marktanteil zur Folge.

ProSieben hat mit dem Thema Rassismus am Samstag also viele Menschen erreicht - und sich auch gegen die leichte Unterhaltungskost von RTL durchgesetzt. Dort kamen alte "Supertalent"-Ausschnitte nur auf 650.000 junge Zuschauer, der Marktanteil in der Zielgruppe betrug 11,8 Prozent. Dafür sahen insgesamt deutlich mehr Menschen zu, die Reichweite von "Mega! Der Super-Supertalent-Samstag" mit den besten Clips der Castingshow lag bei 1,71 Millionen.





Weil es in der Daytime für beide Sender aber eher schleppend lief, mussten sich sowohl ProSieben als auch RTL mit einstelligen Tagesmarktanteilen begnügen. RTL hatte dabei die Nase mit 9,2 Prozent vorn, ProSieben kam auf 8,6 Prozent.

Teilen