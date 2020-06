"Terra X" verhilft ZDFneo zu zweistelligem Marktanteil

© ZDFneo/FEEDME

Mit "Terra X" verzeichnete ZDFneo am Sonntag im Vormittagsprogramm starke Quoten - zeitweise lag der Marktanteil sogar bei mehr als zehn Prozent beim jungen Publikum. Aber auch ZDFinfo war mit seinem Doku-Programm überaus erfolgreich.



22.06.2020 - 09:18 Uhr von Alexander Krei 22.06.2020 - 09:18 Uhr

Starker Sonntag für die kleinen Sender der ZDF-Familie: Während ZDFneo mit einem Tagesmarktanteil von 3,5 Prozent beim Gesamtpublikum nur knapp hinter ProSieben und deutlich vor RTLzwei und Kabel Eins landete, erzielte der Sender auch bei den 14- bis 49-Jährigen gute 2,7 Prozent. So lockten zwei Krimis der Reihe "Ein starkes Team" am Abend mehr als eine Million Zuschauer vor den Fernseher - aber vor allem tagsüber lief es bei den Jüngeren gut. Insbesondere am Vormittag war ZDFneo dank zahlreicher "Terra X"-Dokus gefragt.

Für den Quoten-Höhepunkt sorgte die Reihe "Eine Erde - viele Welten" um 10:00 Uhr mit durchschnittlich 460.000 Zuschauern. Während schon der Gesamt-Marktanteil mit 5,4 Prozent richtig gut ausfiel, lief es bei den 14- bis 49-Jährigen noch deutlich besser - zu diesem Zeitpunkt lag der Marktanteil von ZDFneo hier bei herausragenden 10,7 Prozent. Aber auch ZDFinfo punktete am Sonntag mit seinem Doku-Programm und erzielte im Schnitt tolle 2,5 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum.

Zwischen beiden öffentlich-rechtlichen Sendern reihte sich Nitro ein, das einen Tagesmarktanteil von 2,6 Prozent in der Zielgruppe schaffte und am späten Nachmittag mit "Takeshi's Castle" zeitweise mehr als drei Prozent erzielte. Aber auch die Krimis am Abend waren einmal mehr gefragt: Auf bis zu 840.000 Zuschauer zog die Reichweite der "CSI"-Wiederholungen an, deren Marktanteile sich nach 22 Uhr bei mehr als drei Prozent bewegten. Sat.1 Gold erreichte mit "Criminal Minds" immerhin etwas mehr als zwei Prozent.

RTLplus wiederum war am Nachmittag mit "Law & Order" erfolgreich und schaffte bis zu 3,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe - das ist auch deshalb interessant, weil es zeigt, dass längst nicht nur Gerichtsshows funktionieren. Zu den Gewinnern des Sonntags gehört aber auch Kabel Eins Doku: Der Spartensender traf mit im Schnitt 1,7 Prozent Marktanteil den Nerv seiner Zuschauer und lag damit deutlich vor ProSieben Maxx und nur knapp hinter DMAX. Ebenfalls stark: Comedy Central, das zum Wochenausklang auf 1,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam.

Teilen