"Sturm der Liebe" meldet sich mit starken Quoten zurück

Nach dem Ende der Corona-bedingten Pause fanden die Fans der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" am Montag umgehend wieder zurück vor den Fernseher. Bei RTL blieben unterdessen Rütters Welpen erneut zweistellig.



23.06.2020 - 09:17 Uhr von Uwe Mantel 23.06.2020 - 09:17 Uhr

Letztlich nur drei Wochen lang musste sich Das Erste nun am Nachmittag mit Wiederholungen von "Sturm der Liebe" behelfen, um die Produktionspause aufgrund der Corona-Eindämmungsmaßnahmen zu kompensieren. Die alten Folgen interessierten dabei erwartungsgemäß deutlich weniger Zuschauer: Die Reichweiten pendelten zwischen 630.000 und 840.000 Zuschauern. Die gute Nachricht: Zur Rückkehr fand sich das Stammpublikum am Montag direkt wieder vor dem Fernseher ein.

So sahen die erste neue Folge nun wieder 1,44 Millionen Zuschauer an, das waren ähnlich viele wie in der letzten Woche vor der Pause. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 14,4 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 9,6 Prozent Marktanteil erzielt. Zumindest beim jüngeren Publikum lag "Sturm der Liebe" damit auch vor der ZDF-Konkurrenz "Bares für Rares", die 7,3 Prozent Marktanteil erzielte. Insgesamt interessierten sich aber deutlich mehr Zuschauer für den ZDF-Trödel, der 2,19 Millionen Zuschauer zählte, was 22,0 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach.

Sowohl "Sturm der Liebe" als auch "Bares für Rares" rangierten beim jungen Publikum übrigens auch noch knapp vor RTL. Eine alte Folge der "Superhändler" kam dort um 15 Uhr nicht über 7,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus, um 14 Uhr hatte es immerhin noch für 9,8 Prozent gereicht. Einziger Lichtblick am Nachmittag derzeit: "Martin Rütter - Die Welpen kommen". Die Wiederholungen der schon am Sonntagvorabend ausgestrahlten Reihe erzielten schon in der vergangenen Woche mehrfach zweistellige Wete, auch am Montag reichte es nun für immerhin 10,3 Prozent Marktanteil. "Hensslers Countdown" konnte den Aufwärtstrend der letzten Woche hingegen am Montag nicht bestätigen und tat sich mit 7,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe wieder sehr schwer.

Zielgruppen-Marktführer am Nachmittag ist unterdessen Sat.1, wo "Auf Streife" um 14 Uhr starke 11,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielen konnte, "Auf Streife - Die Spezialisten" kam im Anschluss noch auf 11,2 Prozent, "Klinik am Südring" überzeugte mit 10,8 Prozent Marktanteil. Ab 17 Uhr ging's dann aber auch bei Sat.1 nach unten: "Klinik am Südring - Die Familienhelfer" kam nur noch auf 7,4 Prozent Marktanteil, "Auf Streife " um 17:30 Uhr auf 8,3 Prozent, "Auf Streife - Die Spezialisten" um 18 Uhr auf 6,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. "Genial daneben - Das Quiz" hat sich von seiner ganz schwachen Phase nach dem Ende von "Big Brother" inzwischen wieder etwas erholt. Mit 4,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen kann man bei Sat.1 aber natürlich trotzdem nicht zufrieden sein.

