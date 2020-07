"Die Gruppe" und "So liebt Deutschland" ohne Chance

© RTLzwei/Story House

Seit Mittwoch ist bei RTLzwei wieder das Doku-Format "Die Gruppe" zu sehen - doch vor dem Fernseher haben sich nicht allzu viele Gruppen versammelt. Die Quoten fielen äußerst mau aus. In Sat.1 tat sich derweil der Neustart "So liebt Deutschland" schwer.



02.07.2020 - 08:41 Uhr von Alexander Krei 02.07.2020 - 08:41 Uhr

Nach zwei Jahren holte RTLzwei am Mittwochabend seine Doku-Reihe "Die Gruppe - Schrei nach Leben!" zurück ins Programm, doch von früheren Erfolgen blieb das Format beim Comeback weit entfernt. Reichte es 2018 am späteren Abend im Schnitt noch für rund sieben Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, so war diesmal zum Teil nicht mal halb so viel drin. Auf gerade mal 3,6 Prozent belief sich der Marktanteil um 20:15 Uhr, eine weitere Folge kam im Anschluss nicht über 3,1 Prozent hinaus.

Insgesamt schalteten zunächst nur 360.000 Zuschauer ein, ehe die Reichweite um 21:15 Uhr auf 330.000 Zuschauer zurückging. Damit verzeichnete RTLzwei zeitweise weniger Zuschauer als Super RTL, DMAX oder One. Wie gut, dass man sich zumindest auf seine Vorabend-Soaps verlassen konnte: "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht" schlugen sich mit Marktaneilen von 8,5 und 7,9 Prozent richtig gut - und selbst eine Wiederholung von "Krass Schule" war im Vorfeld mit 6,2 Prozent gefragt.

Diese Erfolge sorgten schließlich zumindest dafür, dass der Tagesmarktanteil mit 4,8 Prozent in der Zielgruppe noch vergleichsweise ordentlich ausfiel. Beim Gesamtpublikum musste sich RTLzwei dagegen mit nur 2,3 Prozent Marktanteil begnügen - und lag damit noch hinter Sat.1 Gold auf dem zwölften Platz. Nicht allzu weit dahinter lag übrigens RTLplus, das es auf 2,0 Prozent beim Gesamtpublikum brachte.

Doch nicht nur RTLzwei hatte am Mittwochabend mit Problemen zu kämpfen. So legte die neue Sat.1-Reihe "So liebt Deutschland" einen Fehlstart hin und erreichte zur besten Sendezeit bloß 1,05 Millionen Zuschauer sowie magere 5,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Die anschließende "Sat.1-Reportage" schaffte dann immerhin, die Reichweite nahezu stabil zu halten und den Marktanteil auf 7,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen zu steigern.

