"Last Wave" und "Sturm der Liebe" deutlich aufgewertet

Die an einem Stück versendete Serie "The Last Wave" bei ZDFneo konnte durch zeitversetzte Nutzung noch etliche Zuschauer einsammeln. Auch bei "Sturm der Liebe" fielen die endgültig gewichteten Quoten deutlich höher aus als die zunächst ausgewiesenen.



02.07.2020 - 15:04 Uhr von Uwe Mantel 02.07.2020 - 15:04 Uhr

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Künftig blicken wir immer donnerstags auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Bei ZDFneo ist es in jüngerer Vergangenheit ja nicht so unüblich, dass komplette Serien an einem einzigen Abend am Stück gesendet werden - bis tief in die Nacht. So auch bei der französischen Serie "The Last Wave". Damit dürfte man weniger diejenigen im Blick haben, die sich für eine solche Serie gerne die Nacht um die Ohren schlagen als all jene, die die Serie in der Mediathek sehen wollen oder sie auch noch altmodisch aufzeichnen. Letztere werden in den endgültig gewichteten Quoten erfasst, sofern sie die Folgen innerhalb von drei Tagen nach TV-Ausstrahlung dann auch tatsächlich ansehen. Und das führte nun zu deutlichen Aufwertungen im Vergleich zu den vorläufig ausgewiesenen Zahlen.

So erreichten alle Episoden von "The Last Wave" in den endgültigen Zahlen zwischen 90.000 und 120.000 Zuschauern mehr als in den vorläufigen Werten, die Auftaktfolge kommt somit nun auf immerhin 660.000 Zuschauer. Auch die Marktanteile verändern sich dadurch im Nachhinein und wurde vor allem für die nächtlichen Folgen nach oben gesetzt, in der Spitze um bis zu 2,6 Prozentpunkte, was die Werte - allerdings mitten in der Nacht - teils auf über 7 Prozent trieb. Doch auch um 22 Uhr sah es mit 2,9 Prozent nun schon ordentlich aus, die zweite Folge kam auf korrigierte 3,3 Prozent. Damit stiegen die Quoten nun über den Senderschnitt. Bei den 14- bis 49-Jährigen fielen die Anpassungen geringer aus, hier ging's um bis zu 0,9 Prozentpunkte nach oben.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum Zeit RW MA RW MA The Last Wave 26.06. 22:47 0,58

(+0,12) 3,3%

(+0,6%p.) 0,06

(+0,01) 1,2%

(+0,2%p.) Wilsberg - Straße der Tränen 27.06. 20:15 5,03

(+0,12) 20,7%

(+0,2%p.) 0,51

(+0,06) 8,8%

(+0,7%p.) Beauty & The Nerd 25.06. 20:14 1,29

(+0,12) 5,3%

(+0,5%p.) 0,97

(+0,09) 14,6%

(+1,1%p.) Magnum P.I. 24.06. 21:09 1,23

(+0,11) 4,7%

(+0,4%p.) 0,49

(+0,06) 6,9%

(+0,8%p.) Der Sommer nach dem Abitur 25.06. 20:15 3,11

(+0,11) 12,1%

(+0,2%p.) 0,62

(+0,03) 9,4%

(+0,2%p.) The Last Wave 26.06. 21:59 0,66

(+0,10) 2,9%

(+0,4%p.) 0,08

(+0,01) 1,3%

(+0,2%p.) Nachtschwestern 23.06. 20:14 1,76

(+0,09) 6,7%

(+0,3%p.) 0,64

(+0,02) 9,2%

(+0,1%p.) Markus Lanz 24.06. 23:16 2,07

(+0,09) 17,2%

(+0,3%p.) 0,36

(+0,05) 10,0%

(+1,2%p.) SOKO Wismar 24.06. 18:06 3,08

(+0,08) 20,6%

(+0,4%p.) 0,22

(-0,00) 6,2%

(0,0%p.) Die Muse des Mörders 22.06. 20:15 4,51

(+0,08) 16,1%

(+0,1%p.) 0,49

(+0,03) 6,6%

(+0,3%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 22.6.-28.6.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Ein anderes Format, das in der vergangenen Woche in der endgültigen Gewichtung deutlich nach oben gesetzt wurde, findet sich in unseren Top10-Listen nicht, da wir dort nur das Abendprogramm zwischen 18 Uhr und 23:30 Uhr berücksichtigen. Doch nachmittags legt derzeit die Telenovela "Sturm der Liebe" nachträglich häufig noch deutlich zu. Um 120.000 Zuschauer wurde etwa die Reichweite der Dienstagsfolge auf nun 1,4 Millionen Zuschauer nach oben gesetzt, die Reichweiten der übrigen Folgen der Woche lagen in den endgültigen Zahlen zwischen 50.000 und 80.000 über den vorläufig gewichteten Quoten. Bemerkenswert sind hier auch die Aufschläge beim jüngeren Publikum. Für die Dienstags-Folge wird der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen nun mit sehr guten 9,5 Prozent angegeben, 1,7 Prozentpunkte mehr als noch in den vorläufigen Werten. Die Mittwochs-Folge erreicht nun 8,5 statt 7,3 Prozent. An den übrigen Tagen fielen die Marktanteils-Korrekturen allerdings eher gering aus.

Im Abendbereich finden sich die üblichen Verdächtigen der vorausgehenden Wochen auch diesmal wieder unter den größten Zugewinnlern. "Markus Lanz" etwa (+1,2 Prozentpunkte bei den 14- bis 49-Jährigen für die MIttwochs-Sendung), "Beatuy & The Nerd", "Magnum, P.I." oder "Grey's Anatomy" gehören quasi zu den Stammgästen. Deutlich nach oben korrigiert wurde etwa auch die ZDF-Show "Mann, Sieber!". Doch auch die nach oben korrigierten Marktanteile von 8,5 Prozent beim Gesamtpublikum und 5,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen sind noch recht ernüchternd.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum Zeit RW MA RW MA Markus Lanz 24.06. 23:16 2,07

(+0,09) 17,2%

(+0,3%p.) 0,36

(+0,05) 10,0%

(+1,2%p.) Exclusiv - Das Star-Magazin 25.06. 18:30 1,48

(0,00) 9,7%

(-0,1%p.) 0,44

(+0,04) 12,8%

(+1,1%p.) Beauty & The Nerd 25.06. 20:14 1,29

(+0,12) 5,3%

(+0,5%p.) 0,97

(+0,09) 14,6%

(+1,1%p.) Magnum P.I. 24.06. 21:09 1,23

(+0,11) 4,7%

(+0,4%p.) 0,49

(+0,06) 6,9%

(+0,8%p.) Tagesthemen 28.06. 23:14 1,71

(+0,04) 10,1%

(+0,1%p.) 0,32

(+0,04) 6,5%

(+0,8%p.) Wilsberg - Straße der Tränen 27.06. 20:15 5,03

(+0,12) 20,7%

(+0,2%p.) 0,51

(+0,06) 8,8%

(+0,7%p.) Mann, Sieber! 23.06. 22:53 1,48

(+0,06) 8,5%

(+0,3%p.) 0,27

(+0,04) 5,4%

(+0,7%p.) WaPo Bodensee 23.06. 18:48 1,76

(+0,04) 9,4%

(+0,1%p.) 0,21

(+0,03) 4,7%

(+0,6%p.) Exclusiv - Das Star-Magazin 26.06. 18:30 1,30

(+0,04) 8,8%

(+0,2%p.) 0,44

(+0,02) 13,0%

(+0,6%p.) Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte 24.06. 20:15 1,20

(+0,07) 4,7%

(+0,3%p.) 0,75

(+0,05) 11,0%

(+0,6%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 22.6.-28.6.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Wo es Aufwertungen gibt, muss es auch Abwertungen geben. Getroffen hat es in der vergangenen Woche beispielsweise "Maybrit Illner", deren Reichweite in den vorläufigen Zahlen minimal zu hoch angegeben worden war. Dadurch sank der Marktanteil beim Gesamtpublikum um 0,3 Prozentpunkte, bei den 14- bis 49-Jährigen sogar um 0,5 Prozentpunkte. Häufig trifft dieser Effekt auch Nachrichten. "RTL aktuell" findet sich mit einer Korrektur um 0,8 Prozentpunkte nach unten (14- bis 49-Jährige) für die Samstags-Ausgabe gleichauf mit der "Tagesschau" vom Mittwoch diesmal ganz vorne. Auch der Mario-Barth-Auftritt war bei RTL weniger gefragt als gedacht, hier wurde der Marktanteil um einen halben Prozentpunkt nach unten korrigiert.

Größte Verluste* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum Zeit RW MA RW MA RTL Aktuell 27.06. 18:44 2,17

(-0,01) 12,6%

(-0,2%p.) 0,58

(-0,01) 13,6%

(-0,8%p.) Tagesschau 24.06. 20:00 4,04

(-0,11) 16,6%

(-0,6%p.) 0,79

(-0,03) 12,5%

(-0,8%p.) Tagesschau 26.06. 20:00 3,81

(+0,04) 16,7%

(+0,1%p.) 0,70

(-0,02) 13,0%

(-0,6%p.) maybrit illner 25.06. 22:16 2,79

(-0,02) 14,0%

(-0,3%p.) 0,34

(-0,02) 5,8%

(-0,5%p.) Die Simpsons 24.06. 18:11 0,40

(-0,02) 2,7%

(-0,1%p.) 0,34

(-0,02) 9,6%

(-0,5%p.) Tagesthemen 27.06. 23:15 1,67

(-0,03) 9,7%

(-0,2%p.) 0,26

(-0,02) 5,5%

(-0,5%p.) Galileo 24.06. 19:04 0,81

(-0,03) 3,9%

(-0,1%p.) 0,49

(-0,02) 9,5%

(-0,5%p.) Mario Barth live! Männer sind faul, sagen die Frauen 27.06. 20:15 1,80

(-0,02) 7,5%

(-0,2%p.) 0,82

(-0,01) 14,1%

(-0,5%p.) Die Simpsons 24.06. 18:37 0,49

(-0,02) 2,9%

(-0,1%p.) 0,41

(-0,02) 9,9%

(-0,5%p.) Sat.1 Reportage 24.06. 23:29 0,54

(-0,00) 4,7%

(-0,1%p.) 0,22

(-0,01) 6,5%

(-0,4%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 22.6.-28.6.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

