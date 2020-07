Münster-"Tatort" mit Wiederholung erneut nicht zu schlagen

© WDR/Willi Weber

Nächster Münster-"Tatort", nächster Tagessieg: Mehr als acht Millionen Zuschauer haben am Sonntag erneut eine Wiederholung zum Spitzenreiter bei Jung und Alt gemacht. Die Film-Konkurrenz schlug sich gut, kam aber nicht an den "Tatort" heran.



06.07.2020 - 08:45 Uhr von Alexander Krei 06.07.2020 - 08:45 Uhr

Während der Sommermonate lässt die ARD das Publikum entscheiden, welche "Tatort"-Folgen noch einmal wiederholt werden. Das führte jetzt dazu, dass es im Ersten an gleich zwei aufeinanderfolgenden Sonntagen alte Fälle aus Münster zu sehen gab. Ganz unrecht dürfte das dem Sender angesichts der starken Quoten jedoch keineswegs gewesen sein, immerhin verzeichnete die Krimireihe mit den Wiederholungen ähnlich viele Zuschauer wie mit mancher Erstausstrahlung.

Die Folge "Schwanensee" wollten jedenfalls im Schnitt 8,11 Millionen Zuschauer sehen, die den Marktanteil auf starke 26,6 Prozent trieben. Gegenüber der Vorwoche kamen somit noch einmal rund 250.000 Zuschauer hinzu. Der Tagessieg war dem "Tatort" zudem nicht zu nehmen - und auch bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Krimi deutlich an der Spitze. Dort sorgten 1,71 Millionen Zuschauer für 20,5 Prozent Marktanteil.

Die Konkurrenz hatte indes nicht so viel zu melden. Während das ZDF auf eine Lindström-Wiederholung setzte und damit auf 3,75 Millionen Zuschauer kam, tat sich RTL in der Zielgruppe als größter "Tatort"-Verfolger hervor. "Ant-Man" verzeichnete solide 11,3 Prozent Marktanteil und lag damit vor der Wiederholung von "The Jungle Book", die bei ProSieben auf 10,5 Prozent kam. Insgesamt kam RTL auf 1,99 Millionen Zuschauer, ProSieben auf 1,94 Millionen.

Am späten Abend übernahm dagegen ProSieben das Zepter und steigerte sich mit "The Expandables 2" auf 11,1 Prozent, während sich "James Bond 007: Der Hauch des Todes" bei RTL mit nur 7,9 Prozent erstaunlich schwer tat. Zufrieden kann man indes bei Sat.1 sein, wo die "Titanic" ein weiteres Mal unterging und immerhin noch 1,21 Millionen Zuschauer sowie 9,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe erreichte.

Teilen