"Hot oder Schrott" überzeugt erneut stundenlang bei Vox

Auch in dieser Woche hat Vox mit "Hot oder Schrott" mit alten Ausschnitten wieder in der Sonntags-Primetime überzeugen können. Aber auch für RTLzwei war es dank "American Pie" ein guter Abend. Kabel Eins tat sich mit True Crime dagegen anfangs schwer.



06.07.2020 - 09:35 Uhr von Alexander Krei 06.07.2020 - 09:35 Uhr

Auf einen zweistelligen Marktanteil wie vor einer Woche brachte es "Hot oder Schrott" diesmal am Sonntag in der Primetime zwar nicht - und doch konnte sich Vox erneut auf seine "Allestester" verlassen. Mit 700.000 Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren verzeichnete die Sendung um 20:15 Uhr einen hervorragenden Marktanteil von 9,5 Prozent in der Zielgruppe. Dass es sich bloß um einen Zusammenschnitt früherer Ausgaben handelte, schien das Publikum nicht weiter zu stören.

Insgesamt waren über drei Stunden hinweg im Schnitt 1,23 Millionen Zuschauer dabei. Das waren sogar noch ein paar mehr als am Vorabend, wo Vox mit einer Wiederholung von "Hot oder Schrott" bereits 1,12 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 8,0 Prozent zählte. Im Vorfeld schlugen sich sich schon "Auto Mobil" und "Die Autodoktoren" mit Marktanteilen von 7,5 und 7,4 Prozent recht ordentlich.

Am späten Abend profitierte "Prominent!" zudem von der Stärke der "Allestester", sodass das Magazin noch stolze 12,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte. Von solchen Werten blieb Kabel Eins am Sonntagabend dagegen weit entfernt: Dort erreichte die Doku-Reihe "Die spektakulärsten Kriminalfälle" um 20:15 Uhr gerade mal 730.000 Zuschauer und einen Marktanteil von 3,2 Prozent in der Zielgruppe. Eine weitere Folge kam anschließend jedoch immerhin auf 5,0 Prozent.

Spürbar besser als für Kabel Eins verlief der Abend für RTLzwei, wo "American Pie: Das Klassentreffen" zunächst auf 5,9 Prozent Marktaneil kam. 650.000 Zuschauer schalteten insgesamt ein. Mit "American Pie: Jetzt wird geheiratet" steigerte sich der Sender auf 7,9 Prozent, ehe "American Pie präsentiert: Nackte Tatsachen" zu später Stunde mit 8,0 Prozent überzeugte und damit weit über den Normalwerten des Senders lag.

