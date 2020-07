Moores "Fahrenheit 11/9" holt tolle Quoten bei ZDFinfo

© ZDFMidwestern Films

Die Dokumentation "Fahrenheit 11/9" von Michael Moore hat am Montag für starke Quoten bei ZDFinfo gesorgt, besonders beim jungen Publikum. Daneben war ZDFneo mit "Inspector Barnaby" erfolgreich - und im ZDF holte eine Krimi-Wiederholung den Tagessieg.



07.07.2020 - 09:03 Uhr von Alexander Krei 07.07.2020 - 09:03 Uhr

ZDFinfo befindet sich weiter auf Rekordjagd. Nachdem der Doku-Sender im Juni mit - nachträglich nach oben gewichteten - 1,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen so erfolgreich war wie noch nie, startete ZDFinfo nun mit einem hervorragenden Tagesmarktanteil von 2,4 Prozent in die neue Woche. Maßgeblichen Anteil daran hat die Ausstrahlung von Michael Moores Film "Fahrenheit 11/9", der von Donald Trumps Präsidentschaft handelt. 440.000 Zuschauer sahen den Film ab 21:42 Uhr, darunter knapp 200.000 zwischen 14 und 49 Jahren.

Beim jungen Publikum lag der Marktanteil der Dokumentation bei starken 3,5 Prozent. Anschließend sorgte "Citizen Trump - Eine amerikanische Karriere" schließlich sogar für 4,3 Prozent - zu diesem Zeitpunkt erreichte ZDFinfo noch immer 290.000 Zuschauer. Gelungen war zudem der Start in den Abend: Schon die beiden Dokus "Armes reiches Amerika" und "Das vergessene Amerika" wussten mit jeweils rund 400.000 Zuschauern zu überzeugen.

Gleichzeitig war auch ZDFneo am Montag erfolgreich - allerdings nicht zuletzt bei den älteren Zuschauern. Mit einem tollen Tagesmarktanteil von 3,9 Prozent ließ der Spartensender beim Gesamtpublikum sogar ProSieben hinter sich und bei den Jüngeren reichte es für immerhin 1,9 Prozent. Größter Hit war "Inspector Barnaby", der um 20:15 Uhr von 1,71 Millionen Zuschauern gesehen wurde und mit einer weiteren Folge ähnlich viele Zuschauer bei der Stange hielt. Dadurch zog der Marktanteil schließlich auf stolze 7,4 Prozent an.

Der Tagessieg ging zudem an das ZDF, das mit der Krimi-Wiederholung von "Nord Nord Mord" auf 6,08 Millionen Zuschauer sowie 20,9 Prozent Marktanteil kam und damit den ARD-Film "Book Club - Das Beste kommt noch" klar hinter sich ließ. Diesen wollten nur 2,90 Millionen Zuschauer sehen. In der Zielgruppe setzte sich indes RTL durch: "GZSZ" war die meistgesehene Sendung des Tages und in der Primetime erreichte "Das Phänomen Günther Jauch" noch solide 12,6 Prozent Marktanteil.

Die Konkurrenz blieb übrigens durchweg einstellig: So schafften zwei "Simpsons"-Folgen nur Marktanteile von 8,7 und 9,0 Prozent, ehe "The Big Bang Theory" zeitweise sogar weniger als acht Prozent erzielte. Und auch der Sat.1-Film "Schlimmer geht immer" tat sich mit 1,12 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 7,0 Prozent in der Zielgruppe nicht als großer Abräumer hervor.

