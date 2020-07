Kebekus-Show vor allem bei jüngeren Zuschauern gefragt

© WDR/Mumpi Kuenster

Auf den ersten Blick war die erste Staffel der "Carolin Kebekus Show" im Ersten kein großer Erfolg. Beim jungen Publikum schlug sich die Sendung aber durchaus wacker. Im ZDF drehte derweil "Markus Lanz" vor der Sommerpause noch einmal auf.



10.07.2020 - 09:01 Uhr von Alexander Krei 10.07.2020 - 09:01 Uhr

Mit zahlreichen Aktionen hat "Die Carolin Kebekus Show" in den vergangenen Wochen für Gesprächsstoff gesorgt (DWDL.de berichtete). Die Quoten des "Pussyterror TV"-Nachfolgers fielen allerdings eher mäßig - auf nur sieben Prozent Marktanteil brachte es die Sendung im Schnitt beim Gesamtpublikum. Auf ähnlicher Flughöhe war am Donnerstag auch die vorerst letzte Ausgabe im Ersten unterwegs: Nur 1,11 Millionen Zuschauer blieben nach den "Tagesthemen" dran, sodass der Marktanteil auf ernüchternde 6,5 Prozent zurückging.

Dass "Die Carolin Kebekus Show" jedoch ein vergleichsweise junges Format ist, zeigt der Blick auf die Quoten bei den 14- bis 49-Jährigen: Dort fiel der Marktanteil mit 6,9 Prozent sogar geringfügig höher aus - was in der ARD eher selten vorkommt. Tatsächlich lief es hier nach einem ernüchternden Start mit kaum mehr als drei Prozent zuletzt durchaus gut: In der Spitze schaffte die Comedyshow mit Carolin Kebekus in den vergangenen Wochen mehr als acht Prozent beim jungen Publikum.

Zuschauer-Trend: Die Carolin Kebekus Show



Völlig enttäuschend lief es am Donnerstag jedoch für "SchleichFernsehen extra", das im Anschluss gerade mal noch auf 3,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen kam und auch insgesamt angesichts von 590.000 Zuschauern sowie 4,7 Prozent Marktanteil kein Erfolg war. Dafür drehte "Markus Lanz" vor der Sommerpause noch einmal auf: Genau zwei Millionen Zuschauer sahen seinen ZDF-Talk am späten Abend und trieben den Marktanteil auf stolze 16,1 Prozent. Beim jungen Publikum reichte es mit 10,7 Prozent ebenfalls noch einmal für den Sprung in die Zweistelligkeit.

Zuvor war schon "Maybrit Illner" mit 3,09 Millionen Zuschauern gefragt. Und auch sonst lief der Abend für das ZDF gut: 4,58 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von 16,7 Prozent machten die Komödie "Endlicher Witwer" zum Tagessieger beim Gesamtpublikum - vor einem alten "Bozen-Krimi", der im Ersten auf 4,28 Millionen kam. Das "heute-journal" wollten danach noch 3,95 Millionen Zuschauer sehen. "Monitor" kam parallel dazu im Ersten nicht über 2,60 Millionen hinaus.

Teilen