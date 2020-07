"Achtung Abzocke" legt bei Kabel Eins kräftig zu

© kabel eins

Kabel Eins war am Donnerstag mit seinen Eigenproduktionen erfolgreich - in der Daytime, aber auch am Abend. So gab's für "Achtung Abzocke" den zweitbesten Wert der Staffel. Abseits davon punkteten unter anderem RTLplus und der NDR.



10.07.2020 - 09:33 Uhr von Alexander Krei 10.07.2020 - 09:33 Uhr

Auch wenn die US-Serien in der Daytime ausnahmsweise nicht ganz so gut liefen - auf seine Eigenproduktionen konnte sich Kabel Eins am Donnerstag verlassen. Allen voran auf "Abenteuer Leben täglich", das dem Sender um 17 Uhr einen überzeugenden Marktanteil von 8,8 Prozent bescherte - damit lag man zeitweise auf Augenhöhe mit RTL. Insgesamt waren eine halbe Million Zuschauer dabei. Aber auch "Mein Lokal, Dein Lokal" und "Achtung Kontrolle" schlugen sich im Anschluss mit Werten von 6,7 und 5,2 Prozent in der Zielgruppe gut.

Dazu kommt eine erfolgreiche Primetime: So steigerte sich "Achtung Abzocke" auf einen Marktanteil von 7,5 Prozent und damit auf den zweitbesten Wert der laufenden Staffel. 1,08 Millionen Zuschauer wollten das Format in dieser Woche sehen. Nach dem Bestwert der Vorwoche lief es zudem auch für das "K1 Magazin" wieder richtig gut: Die Sendung hielt um 22:15 Uhr noch 850.000 Zuschauer vor dem Fernseher und steigerte den Marktanteil in der Zielgruppe auf tolle 8,2 Prozent.

Marktanteils-Trend: Achtung Abzocke



Unter den kleinen Sendern drehte unterdessen RTLplus regelrecht auf: Mit einem Tagesmarktanteil von 2,8 Prozent lag der Spartensender beim Gesamtpublikum noch vor ZDFneo. Das liegt einerseits daran, dass die Gerichtsshow-Wiederholungen in der Daytime über Stunden hinweg deutlich mehr als drei Prozent Marktanteil erzielten, aber auch an den quotenstarken "Vermisst"-Folgen am Abend. Diese trieben die Reichweite auf bis zu 620.000 Zuschauer.

Ebenfalls in starker Form präsentierte sich zudem das NDR Fernsehen, das mit einem bundesweiten Marktanteil von 4,0 Prozent den sechsten Rang belegte. Gefragt waren nicht nur die regionalen Magazine, sondern auch "Länder - Menschen - Abenteuer": Um 20:15 Uhr verzeichnete die Reihe bereits 1,39 Millionen Zuschauer, ehe eine weitere Folge sogar auf 1,55 Millionen kam. Der Marktanteil lag zu diesem Zeitpunkt bei rollen 5,6 Prozent.

