Dortmunder "Tatort" siegt, aber nicht auf Münster-Niveau

Die "Tatort"-Wiederholung aus Dortmund setzte sich am Sonntagabend an die Spitze, konnte aber nicht an die Spitzen-Quoten der jüngst gezeigten Münster-Fälle anknüpfen. RTL und Sat.1 lagen mit ihren Filmen derweil deutlich vor ProSieben.



13.07.2020 - 08:46 Uhr von Alexander Krei 13.07.2020 - 08:46 Uhr

Nachdem sich eine Mehrheit in den vergangenen beiden Wochen die Wiederholung zweier Münster-"Tatorte" gewünscht hat, fiel die Wahl der Fans in dieser Woche auf eine Folge aus Dortmund. Aus Quotensicht konnte diese allerdings nicht mit Boerne und Thiel mithalten: 5,38 Millionen Zuschauer reichten allerdings trotzdem, damit sich die ARD-Krimireihe am Sonntagabend an die Spitze die Quotencharts setzt. Der Marktanteil lag bei 18,6 Prozent. Mehr Zuschauer verzeichnete nur die "Tagesschau", die im Vorfeld alleine im Ersten von 6,06 Millionen gesehen wurde.

Als stärkster Verfolger ging das ZDF-Melodram "Ein Sommer auf Mallorca" hervor, für das sich noch 4,06 Millionen Zuschauer entschieden. Das anschließende "heute-journal" verzeichnete mit 4,69 Millionen Zuschauern sogar eine deutlich größere Reichweite. Im Ersten blieben immerhin noch 2,77 Milliionen dran, um "Maria Wern, Kripo Gotland" zu sehen - beim jungen Publikum waren zu diesem Zeitpunkt allerdings nur noch 6,1 Prozent Marktanteil drin, nachdem der "Tatort" im Vorfeld mit 1,23 Millionen 14- bis 49-Jährigen noch auf 15,7 Prozent gekommen war.

Die Privatsender reihten sich hinter dem Krimi ein. Am besten lief es hierbei für RTL, wo Dwayne "The Rock" Johnson in "Central Intelligence - Zwei Buddies gegen die CIA" zu sehen war. Gute 13,7 Prozent Marktanteil verzeichnete die Actionkomödie, die insgesamt von 2,16 Millionen Zuschauern gesehen wurde. Ebenfalls gut schlug sich die Free-TV-Premiere von "Downsizing", die in Sat.1 auf 1,76 Millionen Zuschauer und 12,1 Prozent Marktanteil kam. ProSieben tat sich mit "Ghost in the Shell" dagegen schwer und blieb bei 8,3 Prozent hängen.

Unspektakulär verlief der Abend auch für eine alte Folge von "Promi Shopping Queen" bei Vox - mehr als ein Marktanteil von 5,9 Prozent war in der Zielgruppe nicht drin. Insgesamt schalteten 830.000 Zuschauer ein. "Die spektakulärsten Kriminalfälle" blieben bei Kabel Eins mit 4,2 Prozent Marktanteil sowie 720.000 Zuschauern ebenfalls blass. Und auch RTLzwei konnte zunächst nicht viel ausrichten: Der Spielfilm "Ghost - Nachricht von Sam" schaffte lediglich einen Marktanteil von 4,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

