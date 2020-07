"Schwiegertochter gesucht" mit guten Quoten um 20:15 Uhr

© TVNow

Zum Auftakt hat "Schwiegertochter gesucht" in der Primetime eine gute Figur gemacht. Insgesamt sahen zwar weniger Menschen zu als zuletzt, der Marktanteil in der Zielgruppe war aber zufriedenstellend. Auch für RTLzwei lief es am Dienstagabend gut, Vox hatte Probleme.



15.07.2020 - 08:58 Uhr von Timo Niemeier 15.07.2020 - 08:58 Uhr

Über Jahre hinweg ist "Schwiegertochter gesucht" am Sonntagvorabend eine sichere Bank für RTL gewesen. Das galt auch zuletzt noch - trotz gesunkener Quoten. Inhaltlich stand das Format seit jeher in der Kritik, weil man die Kandidaten schamlos der Lächerlichkeit preisgab. Nun hat man das Format neu aufgestellt und eben nicht nur in die Primetime geholt, man nimmt seine eigenen Protagonisten inzwischen auch ernst. Und das neue "Schwiegertochter gesucht" hat zum Auftakt gute Quoten geholt.

1,05 Millionen Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren schalteten am Dienstag ein und bescherten RTL so nicht nur den Primetime-Sieg, sondern auch gute 14,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Da ist es verschmerzbar, dass 2,63 Millionen Zuschauer ein recht großes Minus gegenüber der letzten Vorabend-Staffel sind. Damals sahen im Schnitt mehr als drei Millionen Menschen zu. Wirklich spannend wird es nun in den nächsten Wochen. Dann muss sich zeigen, ob das Format das gute Auftaktniveau halten kann, oder ob die Zuschauer angesichts der vielen Veränderungen künftig lieber nicht mehr einschalten.

Am späten Abend verzeichnete RTL mit einer alten "Take Me Out"-Ausgabe noch 11,8 Prozent Marktanteil, "Paradise Hotel" rutschte danach auf miese 6,2 Prozent ab. Am Ende des Tages erreichte RTL 11,2 Prozent Tagesmarktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Das ist angesichts der eigentlich guten Primetime kein wirklich berauschender Wert, aber auch der komplette Nachmittag lag im einstelligen Bereich und zog so den Schnitt nach unten.





Über 6,0 Prozent Tagesmarktanteil freuen kann sich unterdessen RTLzwei, das in der Primetime richtig gut performte. Eine "Armes Deutschland"-Wiederholung holte zur besten Sendezeit 8,1 Prozent Marktanteil und eine alte "Hartz und herzlich"-Folge steigerte sich danach sogar noch auf 9,5 Prozent.

Deutlich schwerer tat sich da schon Vox, das am Dienstag um 20:15 Uhr "Sing meinen Song - Die besten Duette" auf Sendung schickte, damit aber nur 890.000 Menschen unterhielt. In der Zielgruppe waren damit lediglich 5,4 Prozent Marktanteil drin und auch "Prominent!" tat sich im Anschluss mit 5,1 Prozent sehr schwer. Am Ende standen 6,4 Prozent Tagesmarktanteil auf der Uhr, das hat Vox vor allem der guten Daytime zu verdanken.

