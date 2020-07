US-Serien in Sat.1 kommen gut aus dem Startblock

© ABC/Craig Sjodin

Na sowas: Nach "Lincoln Rhyme" kann Sat.1 auch am Dienstag auf einen Quoten-Erfolg mit US-Ware verweisen. Die neue "MacGyver"-Staffel holte überraschend gute Quoten und verhalf auch "Reef Break" zu einem hoffnungsvollen Start. ProSieben hatte das Nachsehen.



15.07.2020 - 09:15 Uhr von Timo Niemeier 15.07.2020 - 09:15 Uhr

Nachdem die Neuauflage von "MacGyver" in Sat.1 zuletzt auf weniger als 6,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe abgerutscht ist, war eigentlich schlimmes zu befürchten für den Start der neuen Staffel. Etwas überraschend hat die Serie dem Sender nun aber recht gute Quoten beschert: 680.000 junge Zuschauer schalteten zur besten Sendezeit ein und sorgten so für 9,3 Prozent Marktanteil. Die Gesamt-Reichweite lag bei 1,43 Millionen.

Die kurzlebige US-Serie "Reef Break" profitierte von diesem Vorlauf und steigerte sich im Anschluss sogar noch leicht auf 1,45 Millionen Zuschauer, wobei 650.000 aus der werberelevanten Zielgruppe kamen. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen betrug 8,8 Prozent, "Reef Break" lag damit recht deutlich über dem Sat.1-Schnitt. Und auch die Fortsetzung der finalen Staffel von "Hawaii Five-0" verlief angesichts von 8,0 Prozent Marktanteil gut. Sollten die Serien dieses Niveau in den kommenden Wochen bestätigen, wäre das ein schöner Erfolg für Sat.1, das zuletzt auch am Donnerstagabend mit der US-Serie "Lincoln Rhyme: Der Knochenjäger" punktete.

Sat.1 lag dank den US-Serien am Dienstag auch vor ProSieben, das mit "Big Countdown" nur 7,2 Prozent Marktanteil holte. Lediglich 870.000 Menschen sahen sich die Sendung ab 20:15 Uhr an. Eine Wiederholung von "Das Duell um die Welt" betrieb im Anschluss ein wenig Schadensbegrenzung und steigerte sich immerhin noch auf 8,8 Prozent. Der Tagesmarktanteil von ProSieben fiel mit 8,6 Prozent dennoch sehr überschaubar aus, Sat.1 landete mit 8,3 Prozent zwar dahinter, kann mit diesem Wert aber sicher gut leben.

