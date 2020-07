© kabel eins

Nachdem "Beauty & The Nerd" ProSieben zuletzt stets zum Marktführer machte, war mit der Rankingshow "Die Besten" in dieser Woche nicht viel zu holen. Der Sender lag hinter Kabel Eins, wo die Abzocker stark waren wie lange nicht. Auch RTLzwei war stärker.



17.07.2020 - 08:58 Uhr von Alexander Krei 17.07.2020 - 08:58 Uhr

Mit "Beauty & The Nerd" konnte ProSieben in den vergangenen Wochen schöne Erfolge am Donnerstag feiern. Doch damit ist es wohl erst einmal vorbei: Der Auftakt zur neuen Staffel der Rankingshow "Die Besten" geriet jedenfalls ziemlich unter die Räder. Gerade mal 840.000 Zuschauer konnten sich für "Die überraschendsten Wendepunkte" begeistern, mehr als ein Marktanteil von 7,6 Prozent war in der Zielgruppe nicht drin. Für "Big Countdown" reichte es am späten Abend sogar für nur 6,7 Prozent.

Um 20:15 Uhr lag ProSieben damit sogar klar hinter Kabel Eins, wo sich "Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur" mit dem Staffel-Finale zu neuen Höhen aufschwang. Stolze 8,6 Prozent betrug der Marktanteil der Doku-Reihe mit Peter Giesel, die damit so erfolgreich war wie seit dem vor immerhin vier Jahren aufgestellten Rekord nicht mehr. Diesen verpasste "Achtung Abzocke" übrigens denkbar knapp. Insgesamt schalteten in dieser Woche durchschnittlich 1,16 Millionen Zuschauer ein - auch das waren mehr als zuletzt.

Marktanteils-Trend: Achtung Abzocke



Ebenfalls stärker als ProSieben war RTLzwei in der Primetime unterwegs. "Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt" erreichte 910.000 Zuschauer und ließ den Marktanteil in der Zielgruppe auf richtig gute 7,8 Prozent steigen, ehe "Das Messie-Team" sogar auf 8,0 Prozent. Erfolgreich war der Sender zudem schon am Vorabend, wo "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht" mit Werten von 8,7 und 7,8 Prozent überzeugten. Die Kölner Soap erzielte damit einen ihrer höchsten Marktanteile des laufenden Jahres.

Und sonst? Vox kam mit dem Spielfilm "Pitch Perfect" um 20:15 Uhr auf 7,7 Prozent Marktanteil, tat sich anschließend mit "Antigang" jedoch schwer und fiel auf magere 4,6 Prozent zurück. Bei Super RTL wiederum erreichte "CSI: Miami" im Laufe des Abends bis zu 850.000 Zuschauer und verzeichnete Marktanteile zwischen 3,2 und 4,6 Prozent. Auch der ZDFneo-Film "Der fremde Sohn" kam mit 840.000 Zuschauern sowie 3,2 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum auf gute Zahlen. Gleiches gilt für Tele 5, das mit "Michael Dudikoff: Silencer - Lautlose Killer" noch 690.000 Zuschauer unterhielt.

