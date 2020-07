Alte "Chartshow" und alte ZDF-Krimis dominieren den Freitag

© MG RTL D / Hempel

Mit einer "Chartshow"-Wiederholung erzielte RTL am Freitagabend über 17 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, beim Gesamtpublikum lag das ZDF vorn, das mit Krimi-Wiederholungen mehr als vier Millionen Zuschauer unterhielt.



18.07.2020 - 09:13 Uhr von Uwe Mantel 18.07.2020 - 09:13 Uhr

Das deutsche Fernsehen bot seinem Publikum am Freitagabend größtenteils Wiederholungen an - und am erfoglreichsten waren damit das ZDF und RTL. So setzte sich in der klassischen Zielgruppe die Wiederholung der 90er-Jahre-"Chartshow" aus dem vergangenen Jahr mit sehr guten 17,3 Prozent Marktanteil durch - weil angesichts des lauen Angebots aber ohnehin viele den Fernseher gar nicht anschalteten, reichten dafür auch schon weniger als eine Million 14- bis 49-jährige Zuschauer. Insgesamt verfolgten im Schnitt 1,83 Millionen Zuschauer die abendfüllende Show.

Eine deutlich höhere Gesamt-Reichweite hatte das ZDF, wo zunächst 4,43 Millionen Zuschauer eine Wiederholung von "Ein Fall für Zwei" ansahen, ehe 4,38 Millionen Zuschauer noch bei "SOKO Leipzig" dran blieben. Die Marktanteile beim Gesamtpublikum lagen bei 17,3 und 16,6 Prozent, auch bei den 14- bis 49-Jährigen wurden mit 8,1 Prozent Marktanteil Werte deutlich über dem ZDF-Normalniveau erreicht. "Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle" tut sich auf dem "heute-show"-Sendeplatz allerdings schwer und kam mit 1,68 Millionen Zuschauern nicht über 8,6 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum hinaus. Im Ersten sahen um 20:15 Uhr unterdessen 3,44 Millionen Zuschauer die Wiederholung des Films "Weingut Wader - Das Familiengeheimnis". Auch dort kann man mit dem erreichten Marktanteil von 13,3 Prozent zufrieden sein.

Bei den 14- bis 49-Jährigen war der stärkste RTL-Verfolger übrigens schon das ZDF mit seinen Krimis, recht gut lief's aber auch für Sat.1, wo mit "Reingelegt - Die lustigsten Comedyfallen der Welt" sogar eine Erstausstrahlung lief - die aber natürlich auch nur recyceltes Material bot. Immerhin 8,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe waren damit zu holen, 1,28 Millionen Zuschauer sahen insgesamt zu. "Genial daneben" erreichte danach noch solide 7,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Enttäuschend verlief der Freitagabend für ProSieben, wo "Drachenzähmen leicht gemacht 2" nicht über 7,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus kam, ehe "Red Riding Hood" sogar bei nur 5,9 Prozent Marktanteil hängen blieb. RTLzwei kann mit den erreichten 6,8 Prozent Marktanteil sowohl bei "Fantastic Four" schon deutlich zufriedener sein, zumal danach auch "The Punisher" mit 6,6 Prozent deutlich über dem Senderschnitt lag. Vox steigerte sich mit "Bones" über den Abend von zunächst 5,0 auf zuletzt 7,8 Prozent Marktanteil, während Kabel Eins mit den "Navy CIS"-Serien bis Mitternacht durchweg im roten Bereich blieb.

Teilen