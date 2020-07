Daytime: Sat.1 punktet mit Großeinsatz, auch ProSieben stark

© Sat.1

Sat.1 zeigte am Freitag nochmal das Triple-Crossover seiner Scripted-Reality-Formate am Nachmittag und fuhr damit ziemlich gut. In deutlich besserer Verfassung als zuletzt zeigten sich auch die Sitcoms bei ProSieben.



18.07.2020 - 09:57 Uhr von Uwe Mantel 18.07.2020 - 09:57 Uhr

Sat.1 wiederholte am Freitagnachmittag nochmal das erstmals im vergangenen Jahr ausgestrahltes dreifaches Crossover seiner Nachmittags-Formate "Auf Streife", "Auf Streife - Die Spezialisten" und "Klinik am Südring". Das zahlte sich aus, konnte "Gemeinsam im Großeinsatz" doch damit im Lauf der Zeit nach und nach Zuschauer einsammeln. 1,01 Millionen waren ab 14 Uhr dabei, eine Stunde später waren es im Schnitt schon 1,2 Millionen und die finale dritte Folge kam dann auf 1,37 Millionen Zuschauer. Auch die Marktanteile in der Zielgruppe zogen sukzessive von 10,0 über 12,9 auf zuletzt hervorragende 15,2 Prozent an.

In Unterföhring darf man sich aber gleich doppelt über einen starken Nachmittag freuen, denn neben Sat.1 lief es auch für ProSieben am Freitag richtig gut. Nachdem am Vormittag schon "Man with a Plan" mit 14,9 Prozent und "Last Man Standing" mit 13,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe sehr gut liefen, markierte "2 Broke Girls" zur Mittagszeit mit 13,4 Prozent Marktanteil einen Jahresbestwert. Und nachdem die Sitcom-Schiene zuletzt deutliche Schwächen zeigte, pendelte der Marktanteil von "Mom", "Two and a half Men" und "The Middle" im weiteren Verlauf zwischen 11,9 und 14,9 Prozent Marktanteil auf gutem Niveau.

"The Big Bang Theory" ließ die Werte dann zum Abschluss noch deutlich steigen, die letzte Folge um 16:31 Uhr trumpfte mit hervorragenden 18,7 Prozent auf. Im Anschluss holte auch "taff" die stärkste Quote seit fünf Wochen: 15,0 Prozent Marktanteil erzielte das Magazin um 17 Uhr. Im Schnitt sahen 560.000 Zuschauer zu.

RTL hingegen kommt am Nachmittag weiterhin nicht auf die Beine. Obwohl "Punkt 12" mit 15,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen eigentlich wieder einen guten Ausgangspunkt bot und "Die Superhändler" um 14 Uhr zunächst noch solide 11,9 Prozent erreichten, waren die Marktanteile zwischen 15 und 17:30 Uhr dann wieder durchweg einstellig.

