Mross und Kiewel am Sonntag nahezu gleichauf

Im Fernduell mit dem "ZDF-Fernsehgarten" hat die ARD-Show "Immer wieder sonntags" am Sonntag eine gute Figur gemacht, beim jungen Publikum lag Stefan Mross sogar vor Andrea Kiewel. In der Primetime siegte dann schließlich der "Tatort" ohne Probleme.



20.07.2020 - 08:49 Uhr von Timo Niemeier 20.07.2020 - 08:49 Uhr

Die Coronakrise hat auch die beiden Sommershows der Öffentlich-Rechtlichen, "Immer wieder sonntags" und "ZDF-Fernsehgarten", getroffen. Beide Sendungen kommen derzeit etwas anders daher, muss man doch etwa auf einen Großteil des Publikums verzichten. Vor allem das ZDF-Format bekommt das auch bei den Quoten zu spüren, sahen in den Jahren zuvor regelmäßig mehr als zwei Millionen Menschen zu, liegt man mit den Ausgaben in diesem Jahr meist darunter.

So war es auch an diesem Sonntag, da verzeichnete Andrea Kiewel 1,57 Millionen Zuschauer, aber auch damit waren noch gute 14,5 Prozent Marktanteil drin. "Immer wieder sonntags" rückte der ZDF-Show dadurch aber mächtig auf die Pelle und kam knapp zwei Stunden zuvor auf 1,46 Millionen Zuschauer. Aufgrund der deutlich früheren Sendezeit waren sogar bessere 15,8 Prozent Marktanteil drin. Bei den 14- bis 49-Jährigen holte Stefan Mross im Ersten sogar 8,3 Prozent (220.000 Zuschauer), während sich Kiewel mit nur 6,1 Prozent (190.000 Zuschauer) zufrieden geben musste.

In der Primetime war es dann eine klare Sache: Hier unterhielt der "Tatort: Der kalte Fritte" 5,79 Millionen Menschen und damit so viele wie keine andere Sendung am Sonntag. Das entsprach zudem sehr guten 20,6 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum führten 1,22 Millionen Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren ebenfalls zum Primetime-Sieg. Aber auch in Mainz muss man nicht unzufrieden sein: "Rosamunde Pilcher" unterhielt 4,19 Millionen Menschen, damit waren 14,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum drin. Und auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 7,7 Prozent vergleichsweise gut.





Am Ende lagen Das Erste (11,0 Prozent) und das ZDF (10,9 Prozent) beim Tagesmarktanteil sehr dicht beieinander. Bei den 14- bis 49-Jährigen war die Sache eindeutiger, hier holte Das Erste gute 7,1 Prozent und lag auf einem Niveau mit ProSieben und Sat.1. Das ZDF landete bei nur 5,5 Prozent.

