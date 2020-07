Spielbergs "Verlegerin" punktet bei jungen Zuschauern

© NBC Universal

Der vorläufige Höhepunkt der Sommerkino-Reihe ist erreicht: Mit dem Film "Die Verlegerin" erzielte Das Erste am Montag richtig gute Quoten, vor allem bei den jungen Zuschauern lief es rund. Insgesamt hatte das ZDF die Nase aber vorn.



21.07.2020 - 08:47 Uhr von Timo Niemeier 21.07.2020 - 08:47 Uhr

"Die Verlegerin" von Steven Spielberg ist mit unter anderem Meryl Streep und Tom Hanks hochkarätig besetzt, bei den Oscars gab es jeweils für Film und Streep eine Nominierung. Nun hat Das Erste den Streifen im Rahmen seiner Sommerkino-Reihe ausgestrahlt und sehr gute Quoten damit eingefahren. 3,69 Millionen Zuschauer schalteten ein und sorgten so für 13,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum.

Sehr zufrieden kann man beim Sender auch mit den Quoten beim jungen Publikum sein. 840.000 Zuschauer waren nämlich zwischen 14 und 49 Jahren alt, damit erreichte "Die Verlegerin" in dieser Altersklasse 12,0 Prozent Marktanteil und den Primetime-Sieg - keine andere Sendung hatte nach 20:15 Uhr mehr junge Zuschauer. Eine Doku über deutsche Krankenhäuser interessierte im Anschluss an den Film noch 2,24 Millionen Zuschauer, das hatte 9,5 bei allen und 8,4 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauern zur Folge.

Während "Die Verlegerin" beim jungen Publikum den Primetime-Sieg holte, lag insgesamt das ZDF vorn. "Sarah Kohr - Das verschwundene Mädchen" unterhielt 4,44 Millionen Zuschauer, damit waren 16,6 Prozent drin. Bei den 14- bis 49-Jährigen kam der Krimi auf 6,0 Prozent. Nach dem ebenfalls sehr erfolgreichen "heute journal" ging es für die Mainzer aber bergab, "Ride Along 2" hatte nur 1,37 Millionen Zuschauer, damit erreichte das ZDF lediglich 7,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum.





Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 13,4 Prozent war das ZDF am Montag aber mal wieder der erfolgreichste Sender. Hinzu kommen starke Werte von ZDFneo (4,4 Prozent) und ZDFinfo (1,9 Prozent). Bei den 14- bis 49-Jährigen gehörten sie mit ihren 2,4 und 2,3 Prozent zu den stärksten Spartensendern überhaupt. Bei ZDFneo punkteten in der Primetime zwei Folgen von "Inspector Barnaby" mit jeweils mehr als eineinhalb Millionen Zuschauern. Insgesamt wurden hier bis zu 8,3 Prozent gemessen, 3,4 Prozent waren es bei den Jüngeren.

Teilen