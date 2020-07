Wendler-Doku legt zu, "Herz! Schlag! Show!" verliert

© TVNow

Nachdem die Quoten bei der Wendler-Doku nun einige Zeit zurückgingen, machte sie zum Ende einen kräftigen Satz nach oben. ProSiebens "Herz! Schlag! Show!" hat dagegen einige Zuschauer verloren und lief in Woche zwei nur noch einstellig.



21.07.2020 - 09:06 Uhr von Timo Niemeier 21.07.2020 - 09:06 Uhr

Mit fast 1,40 Millionen Zuschauern insgesamt und 9,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ist die Vox-Doku "Laura & Der Wendler - Jetzt wird geheiratet" extrem gut gestartet. Danach ging es aber auf unter eine Million Zuschauer und auch unter sieben Prozent Marktanteil. Zum Ende der Staffel hat die Reihe aber noch einmal deutlich zulegen können. 1,15 Millionen Zuschauer schalteten ein und sorgten so für die höchste Reichweite seit dem Start. Bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 9,0 Prozent ebenfalls sehr gut aus.

Durch den starken Start und das starke Ende kommt die Dokusoap nun im Schnitt auf 7,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Bei den Folgen handelte es sich ja um eine etwas anders geschnittene der Version der Folgen, die bei TVNow zu sehen sind. Später im Jahr wollen Laura und der Wendler sich auch noch öffentlich das Ja-Wort geben - natürlich standesgemäß in einer Liveshow bei RTL. Ob das angesichts von Corona tatsächlich im Herbst stattfinden kann, muss sich freilich erst noch zeigen. "Goodbye Deutschland" steigerte sich am Montag übrigens noch auf 9,6 Prozent - für Vox war es also ein rundum gelungener Abend. Das kann ProSieben nicht gerade behaupten, dort musste die "Herz! Schlag! Show!" nach dem erfolgreichen Start letzte Woche Federn lassen. 1,24 Millionen Menschen sahen sich Ausgabe zwei an, das waren 120.000 weniger als vor sieben Tagen. Der Marktanteil in der Zielgruppe ging zudem von 11,3 auf 9,9 Prozent zurück. Eine Wiederholung der "Besten Show der Welt" kam danach sogar nur auf 8,4 Prozent.

Aber auch RTL kann nicht wirklich zufrieden sein und blieb mit einer alten "Undercover Boss"-Ausgabe bei mäßigen 10,7 Prozent Marktanteil hängen, 1,67 Millionen Menschen sahen insgesamt zu. "Extra" hatte danach noch 1,57 Millionen Zuschauer, das entsprach 10,1 Prozent. Weil "Spiegel TV" danach 8,7 Prozent erzielte und das Nachmittagsprogramm über Stunden hinweg im tief einstelligen Bereich lag, landete RTL am Montag bei einem Tagesmarktanteil in Höhe von nur 9,5 Prozent. ProSieben war mit 9,2 Prozent in Schlagdistanz.

