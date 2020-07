"Schwiegertochter gesucht" bei RTL schwach wie nie

© TVNow

Nach dem guten Start in der Primetime hat "Schwiegertochter gesucht" bei RTL viele Zuschauer verloren und lief so schlecht wie nie zuvor. Auch der Marktanteil sackte spürbar ab. Dennoch reichte es für den Primetime-Sieg beim jungen Publikum. In Sat.1 gaben die US-Serien nach.



22.07.2020 - 08:50 Uhr von Timo Niemeier 22.07.2020 - 08:50 Uhr

Mit 14,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe lief es zum Start der neuen "Schwiegertochter gesucht"-Staffel recht gut. Die 2,63 Millionen Zuschauer lagen zwar unter dem Schnitt vergangener Jahre, damit hätte man bei RTL aber gut leben können. In Woche zwei zeigte der Trend nun aber deutlich abwärts: Nur noch 2,15 Millionen Zuschauer entschieden sich am Abend für die Kuppelsendung, das ist die niedrigste Reichweite, die "Schwiegertochter gesucht" jemals eingefahren hat.

Und auch beim jungen Publikum ging es deutlich bergab. Waren vor einer Woche noch etwas mehr als eine Million Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren alt, waren es jetzt nur noch 800.000 Prozent - ein Zuschauerverlust um 20 Prozent. Dennoch war RTL damit der erfolgreichste Sender nach 20:15 Uhr, der Marktanteil in der Zielgruppe betrug nur noch 11,5 Prozent. Es scheint, als würden viele Stammzuschauer das Format nach den vielen Änderungen nun verschmähen. Inzwischen nimmt "Schwiegertochter gesucht" seine Kandidaten ernster und gibt sie nicht mehr so gnadenlos der Lächerlichkeit preis. Deutlich zufriedener sein kann man in Köln da schon mit den Quoten des kleinen Spartensenders Nitro, der am Dienstag auf 2,5 Prozent Tagesmarktanteil kam und damit so erfolgreich wie kein anderer Kanal seiner Generation war. Mit dem Film "Metro" erzielte Nitro zur besten Sendezeit 2,1 Prozent, 520.000 Menschen sahen zu. "Ride Along" steigerte sich danach noch auf 2,9 Prozent. Und während sich "Malcolm mittendrin" am Vorabend mit teilweise weniger als 1,0 Prozent schwer tat, holte "Hör mal wer da hämmert" zuvor deutlich bessere 3,7 Prozent. Probleme hatte am Dienstag auch Sat.1. Nachdem die US-Serien dort in der vergangenen Woche recht gut gestartet waren, ging es jetzt deutlich bergab. "MacGyver" holte mit 8,6 Prozent Marktanteil noch die besten Werte, 1,30 Millionen Zuschauer schalteten ein. Für "Reef Break" ging es danach aber schon auf 6,1 Prozent bergab. "Hawaii Five-0" landete am späten Abend schließlich noch bei 7,3 Prozent.

