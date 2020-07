"Wer sieht das denn?!" startet mit guten Quoten

© ProSieben/Bernd Jaworek

Die neue ProSieben-Quiz-Spielshow "Wer sieht das denn?!" lag zum Auftakt recht deutlich über dem Senderschnitt, wenngleich man vom hochsommerlichen Sendeplatz profitierte. Auch bei RTLzwei kann man sehr zufrieden sein.



22.07.2020 - 09:13 Uhr von Timo Niemeier 22.07.2020 - 09:13 Uhr

Aus inhaltlicher Sicht hat die von Ruth Moschner moderierte ProSieben-Show "Wer sieht das denn?!" noch nicht wirklich überzeugt, die Quoten stimmen zum Auftakt dennoch. 1,28 Millionen Menschen schalteten ein, 750.000 davon kamen aus der werberelevanten Zielgruppe. Das ist zwar keine besonders hohe Reichweite, im Hochsommer reichte das aber zu guten 11,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. "Wer sieht das denn?!" lag damit über dem ProSieben-Senderschnitt und auch nur ganz knapp hinter RTLs "Schwiegertochter gesucht".

Im Anschluss an die neue Show musste ProSieben aber deutlich kleinere Brötchen backen. Eine alte Ausgabe von "Win your Song" erreichte nur noch 7,2 Prozent Marktanteil, 550.000 Menschen sahen insgesamt zu. Deshalb, und wegen oft einstelligen Werten in der Daytime, reichte es am Dienstag trotzdem nur zu einem Tagesmarktanteil in Höhe von 9,3 Prozent. Da half es auch nichts, dass "The Big Bang Theory" am Nachmittag mit bis zu 17,1 Prozent glänzte und auch "taff" mit 13,7 Prozent hervorragend lief.

Sehr zufrieden sein kann man mit seinem Primetime-Programm unterdessen bei RTLzwei. "Armes Deutschland" verzeichnete 990.000 Zuschauer, beim jungen Publikum entsprach das 9,2 Prozent Marktanteil. "Hartz und herzlich" steigerte sich danach sogar noch auf 10,5 Prozent. Und weil auch "Köln 50667" (6,3 Prozent) und "Berlin - Tag & Nacht" (7,4 Prozent) am Vorabend gut liefen, holte man einen Tagesmarktanteil in Höhe von 6,4 Prozent.





Deutlich schlechter lief es in der Primetime für Vox. Eine alte Ausgabe von "Hot oder Schrott" brachte es dort nur auf 5,8 Prozent Marktanteil, eine weitere Wiederholung verbesserte sich danach nur leicht auf 6,4 Prozent. Dafür lief es an anderen Stellen gut. "Das perfekte Dinner" war mit 8,5 Prozent so erfolgreich wie seit einigen Wochen nicht mehr. 910.000 Menschen sahen sich die Kochsendung an - mehr übrigens als die Tester-Sendung in der Primetime, die ab 20:15 Uhr auf 100.000 Zuschauer weniger kam.

