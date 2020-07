Guter Auftakt für Realitystars und Porno-Mütter

© RTLzwei

"Kampf der Realitystars - Schiffbruch am Traumstrand" legte bei RTLzwei einen guten Auftakt am Mittwochabend hin. Auch "Mütter machen Porno" war in Sat.1 zwar kein Überflieger, holte aber Quoten über dem Senderschnitt.



23.07.2020 - 08:33 Uhr von Uwe Mantel

In Quotensphären wie "Promis unter Palmen" oder gar das "Sommerhaus der Stars" drang RTLzwei mit "Kampf der Realitystars" am Mittwoch zum Auftakt zwar nicht ansatzweise vor, zufrieden sein kann man dort aber trotzdem allemal: 900.000 Zuschauer sahen sich die erste Folge des Reality-Formats an, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich auf 7,1 Prozent - erheblich mehr als der Senderschnitt, der im Juli bislang bei genau 5,0 Prozent liegt. Bei den 14- bis 29-Jährigen holte die Sendung sogar einen Marktanteil von 13,3 Prozent, was RTLzwei in dieser Altersgruppe zum Marktführer machte.

Freuen darf man sich bei RTLzwei zudem, dass sich "Prominent und obdachlos - Gosse statt Glamour" als idealer Kompagnon erwies: Die Wiederholung der Pilotfolge, die schon einmal im April lief, ließ den Marktanteil am späten Abend nämlich sogar noch weiter auf 7,7 Prozent in der klassischen Zielgruppe steigen. 470.000 Zuschauer blieben zu fortgeschrittener Stunde im Schnitt dran. Der starke Abend verhalf RTLzwei zu einem guten Tagesmarktanteil von 5,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Einen ordentlichen Auftakt gab's auch für die zweiteilige Doku mit dem plakativen Titel "Mütter machen Porno", die Sat.1 zur besten Sendezeit zeigte. Mit 8,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag auch diese Sendung komfortabel über dem Sat.1-Schnitt, ohne ein echter Überflieger zu sein. 1,23 Millionen Zuschauer schalteten insgesamt ein, was beim Gesamtpublikum 4,7 Prozent Marktanteil entsprach.

Anders als RTLzwei konnte Sat.1 die Zuschauer aber im weiteren Verlauf des Abends nicht halten. Die "Spiegel TV - Reportage" zum Thema "Notruf in Nürnberg - Lebensretter auf der Überholspur" blieb ab 22 Uhr bei nur 5,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hängen, auch die nachfolgende "Sat.1 Reportage" mit dem Titel "In der Schuldenfalle - Der Haftbefehl" musste sich mit 5,6 Prozent Marktanteil zufrieden geben.

