"9-1-1" nah am Rekord, maues Comeback für "Outlander"

"9-1-1 Notruf L.A." konnte bei ProSieben seinen Marktanteil weiter steigern und lag nur noch knapp unterm Rekord aus dem Finale der 2. Staffel. Auch "Atlanta Medical" lief besser als zuletzt. "Outlander" kehrte bei Vox mit erwartet mauen Quoten zurück



23.07.2020 - 09:16 Uhr von Uwe Mantel 23.07.2020 - 09:16 Uhr

Nachdem sich "9-1-1: Notruf L.A." in der vergangenen Woche schon knapp in den zweistelligen Marktanteilsbereich in der Zielgruppe steigern konnte, etablierte man sich nun noch deutlicher über der 10-Prozent-Marke - was nicht an mehr jungen Zuschauern lag, sondern daran, dass man die Reichweite in der Zielgruppe trotz einer insgesamt rückläufigen TV-Nutzung gehalten hat. Jedenfalls zog der Marktanteil nun auf 10,7 Prozent an. Damit lag "9-1-1" nur noch knapp unter dem bisherigen Bestwert, der mit 10,9 Prozent vergangenes Jahr beim Finale der zweiten Staffel aufgestellt wurde. Insgesamt sahen diesmal 1,24 Millionen Zuschauer zu. In der Zielgruppe war "9-1-1" damit sogar die meistgesehene Sendung um 20:15 Uhr. RTL sortierte sich mit "Mario Barth präsentiert: Die Wahrheit über Mann und Frau" mit 9,6 Prozent Marktanteil dahinter ein - allerdings handelte es sich hier auch nur um eine Wiederholung.

Im "9-1-1"-Schlepptau steigerte sich auch "Atlanta Medical" auf den bislang besten WErt in diesem Jahr: Mit 7,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag die Serie zwar noch immer unterm Soll, im Vergleich zur vergangenen Woche war das aber ein sehr beachtlicher Zuwachs von 1,4 Prozentpunkten. Insgesamt sahen erstmals seit dem 21. November 2018 wieder über eine Million Zuschauer zu. 1,02 Millionen waren es genau genommen. Mit Wiederholungen der "Seattle Firefighters" war danach aber nicht mehr viel zu holen: Der Marktanteil schwankte zwischen 5,5 und 6,6 Prozent in der Zielgruppe.

Bei Vox meldete sich unterdessen die Serie "Outlander" mit der fünften Staffel zurück. Die beiden Folgen holten 5,9 und 6,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen - weniger als der Senderschnitt, aber mehr war auch nicht zu erwarten, war doch schon die vierte Staffel im Schnitt nicht über 5,3 Prozent Marktanteil hinaus gekommen. Insgesamt sahen mit 830.000 Zuschauern um 20:15 Uhr so wenige zu wie noch nie in der Geschichte der Serie - allerdings läuft "Outlander" nun auch erstmals im reichweitenarmen Sommer, der Tiefstwert kommt nun also wenig überraschen. Die Wiederholungen der ersten Staffel von "Big Little Lies" liefen im Anschluss genauso miserabel wie in der vergangenen Woche: Mehr als 3,1 und 3,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen waren nicht zu holen.

