"Genial daneben" geht in Sat.1 gleich doppelt unter

Mit "Genial daneben" hat Sat.1 derzeit kein Glück: Sowohl das Quiz am Vorabend als auch die reguläre Ausgabe zu später Stunde konnten am Freitag nichts reißen. In der Primetime hatte derweil die "Chartshow" leichtes Spiel, auch ProSieben punktete.



25.07.2020 - 08:43 Uhr von Alexander Krei 25.07.2020 - 08:43 Uhr

Während Sat.1 am Nachmittag inzwischen wieder regelmäßig zweistellige Marktanteile mit seinen Scripted Realitys verzeichnet, kämpft der Sender am Vorabend weiter mit Problemen - vor allem "Genial daneben - Das Quiz" will einfach nicht funktionieren. So auch am Freitag: Während "Auf Streife - Die Spezialisten" um 18:00 Uhr noch solide 7,1 Prozent Marktanteil erzielte, schaffte das Comedy-Quiz danach gerade mal 3,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Das war einer der schwächsten Werte der vergangenen Wochen.

Insgesamt wollten gerade mal 620.000 Zuschauer die Sendung sehen. Zum Vergleich: ZDFneo kam mit "Bares für Rares" am Vorabend auf 850.000 Zuschauer. Gleichzeitig lagen auch "Berlin - Tag & Nacht" bei RTLzwei oder "Achtung Kontrolle" bei Kabel Eins vor der Sat.1-Show. Probleme bereitet aber auch das Original, das derzeit freitags am späten Abend zu sehen ist: Mehr als 760.000 Zuschauer und ein Marktanteil von 4,8 Prozent in der Zielgruppe waren auch hier nicht drin.

Allerdings lief es für Sat.1 schon um 20:15 Uhr nicht gut: "Reingelegt - Die lustigsten Comedy-Fallen weltweit" enttäuschte mit genau einer Million Zuschauern sowie 5,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. RTL hatte dagegen mit der Wiederholung der 150. "Chartshow" leichtes Spiel und setzte sich mit guten 13,2 Prozent Marktanteil an die Spitze - wenngleich die Gesamt-Reichweite mit 1,66 Millionen Zuschauern vergleichsweise überschaubar ausfiel.





Ebenfalls gut lief es für ProSieben, wo der Spielfilm "Interstellar" mit 1,46 Millionen Zuschauern und 12,2 Prozent Marktanteil überzeugte. Den dritten Rang beim jungen Publikum sicherte sich überraschend die ARD-Reihe "Toni, männlich, Hebamme", die mit 10,5 Prozent Marktanteil deutlich über dem Senderschnitt landete. Zufrieden kann man auch bei Vox sein, wo sich die "Bones"-Wiederholungen im Laufe des Abends auf bis zu 8,6 Prozent Marktanteil steigerten.

