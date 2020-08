Schweiger-"Tatort" schwächer als bisherige Wiederholungen

© NDR/Marion von der Mehden

Weil die meisten "Tatort"-Fans noch einmal Til Schweigers ersten Fall sehen wollten, gab's am Sonntagabend die Wiederholung von "Willkommen in Hamburg" zu sehen. Die Quoten des Krimis fielen jedoch deutlich schwächer aus als in den Vorwochen.



03.08.2020 - 08:55 Uhr von Alexander Krei 03.08.2020 - 08:55 Uhr

Als Til Schweiger vor sieben Jahren seinen "Tatort"-Einstand feierte, sahen mehr als zwölf Millionen Zuschauer seinen ersten Einsatz als Ermittler. Am Sonntagabend wurde der Film nun noch einmal wiederholt, nachdem er sich im Jubiläums-Ranking durchsetzte. Die Quoten des Krimis fielen aber längst nicht so gut aus wie die der in den vergangenen Wochen ausgestrahlten Wiederholungen. 4,28 Millionen Zuschauer reichten allerdings, um "Willkommen in Hamburg" trotzdem zum Marktführer um 20:15 Uhr zu machen.

In der Vorwoche hatte der "Tatort" aus Weimar dagegen noch mehr als sechs Millionen Zuschauer im Ersten erreicht, mit dem Münsteraner Duo waren Anfang Juli sogar über acht Millionen Zuschauer drin. Gleichzeitig fiel auch der Marktanteil geringer aus: Nach zuletzt mehr als 20 Prozent musste sich der Schweiger-"Tatort" diesmal mit 14,7 Prozent begnügen, bei den 14- bis 49-Jährigen sorgten 920.000 Zuschauer für 11,4 Prozent. Hier musste sich der Krimi der Vox-Show "Grill den Henssler" geschlagen geben (DWDL.de berichtete). Til Schweiger gab es am Sonntagabend übrigens auch in Sat.1 zu sehen, wo "Honig im Kopf" jedoch auf nur 1,64 Millionen Zuschauer und 8,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam.

Stärkster "Tatort"-Verfolger war am Sonntagabend der US-Spielfilm "Das Leuchten der Erinnerung", der im ZDF mit 3,62 Millionen Zuschauern einen Marktanteil von 12,5 Prozent Marktanteil erreichte. Gefragter als der Film war jedoch das "heute-journal", das sich im Anschluss auf 4,01 Millionen Zuschauer sowie 15,7 Prozent Marktanteil steigerte. Das Erste hatte zu diesem Zeitpunkt kaum noch etwas zu melden: Nur 1,44 Millionen Zuschauer sowie ein Marktanteil von 6,3 Prozent waren für die Krimireihe "Cheat - Der Betrug" drin.

Am Vormittag überzeugte dagegen einmal mehr "Immer wieder sonntags" im Ersten: Die Live-Show erreichte in dieser Woche 1,62 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 16,4 Prozent. Das Fernduell mit dem "ZDF-Fernsehgarten" fiel dagegen ausnahmsweise aus - an dessen Stelle wiederholten die Mainzer diesmal das Konzert "Helene Fischer - Spürst du das?", das mit 1,45 Millionen Zuschauern auf solide 11,9 Prozent Marktanteil kam.

