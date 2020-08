"37 Grad" übertrumpft die ZDF-Primetime deutlich

© ZDF

Die Doku-Reihe "37 Grad" hat dem ZDF am späten Dienstagabend gute Quoten beschert und lag sogar vor den Primetime-Formaten. Im Ersten ist unterdessen die neue Staffel der "Kanzlei" gut gestartet und lag nach 20:15 Uhr vor allen anderen Sendungen.



05.08.2020 - 09:16 Uhr von Timo Niemeier 05.08.2020 - 09:16 Uhr

Wie ergeht es Frauen mit ihren Kindern, die von ihren Ehemännern sitzen gelassen wurden? Dieser Frage ist am Dienstagabend die ZDF-Doku-Reihe "37 Grad" nachgegangen - und die Macher haben damit offenbar einen Nerv getroffen. 2,87 Millionen Menschen sahen sich die Doku am späten Abend ab 22:15 Uhr an, das ist die höchste Reichweite, die die Reihe seit April 2019 eingefahren hat. Mit 13,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum lag "37 Grad" über dem Senderschnitt.

Die Doku-Reihe stellte sogar die ZDF-Primetime in den Schatten. "ZDFzeit: Der große Dr. Oetker-Report" kam dort nur auf 2,35 Millionen Zuschauer und 8,9 Prozent. "Frontal 21" steigerte sich danach leicht auf 2,54 Millionen Zuschauer und 9,5 Prozent. Erst das "heute journal" sorgte schließlich für einen großen Anstieg der Reichweiten, 3,48 Millionen Menschen sahen sich die Nachrichtensendung an, die damit auch ein starkes Vorprogramm für "37 Grad" war. Die guten Quoten der Doku-Reihe konnten dem anschließenden "Unvergesslich - Unser Chor für Menschen mit Demenz" aber auch nicht helfen, die dritte Ausgabe fiel mit 1,24 Millionen Zuschauern auf ein neues Tief. Nur 7,7 Prozent Marktanteil waren drin. Und so war es für die Mainzer am Dienstag eine regelrechte Quoten-Achterbahnfahrt.

Den Primetime-Sieg sicherte sich unterdessen Das Erste mit dem Staffelauftakt von "Die Kanzlei". 4,21 Millionen Menschen schalteten ein und sorgten so für 16,0 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, nur für die "Tagesschau" lief es am Dienstag noch besser. Die Nachrichtensendung kam auf 4,72 Millionen Zuschauer und 19,1 Prozent. "In aller Freundschaft" musste später aber kleinere Brötchen backen und kam nur auf 2,69 Millionen Zuschauer und 10,2 Prozent - dabei handelte es sich aber auch nur um eine Wiederholung.

