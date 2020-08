Auf "Bares für Rares" kann man sich beim ZDF weiterhin verlassen. Das geht bei den Nachmittags-Ausstrahlungen im ZDF los: Am Mittwoch kam die mit 2,2 Millionen Zuschauern auf 22,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 9,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Am Vorabend bescherten Horst Lichter und Co. dann ZDFneo dank knapp einer Million Zuschauern Markanteile von 4,7 Prozent beim Gesamtpublikum und 3,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Und am Abend holte dann die Primetime-Ausgabe locker den Tagessieg beim Gesamtpublikum.

Ab 20:15 Uhr sahen im Schnitt fünf Millionen Zuschauer die Trödelshow, das sorgte für einen starken Marktanteil von 18,6 Prozent beim Gesamtpublikum. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen wurden das ZDF-Normalniveau mit 8,9 Prozent Marktanteil deutlich übertroffen. Die Konkurrenz durch die Champions League konnte "Bares für Rares" wenig anhaben, die Quoten stiegen im Vergleich zur letzten Ausgabe im Juli sogar wieder leicht an.

Platz 2 der Tagescharts ging übrigens auch noch ans ZDF: Das "heute-journal" erreichte im Schlepptau von "Bares für Rares" 4,46 Millionen Zuschauer, auch das "Auslandsjournal" um 22:15 Uhr hatte mit 2,77 Millionen Zuschauern eine höhere Reichweite als jede 20:15 Uhr-Sendung der Konkurrenz. Hier war Das Erste stärkster ZDF-Verfolger. Teil 1 von "Der Turm" kam dort auf 2,71 Millionen Zuschauer, was für 10,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum reichte. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 4,9 Prozent Marktanteil erzielt.